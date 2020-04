voici les offres à ne pas manquer

la passer à WindTre plus en vogue à l’heure actuelle, ils indiquent à l’utilisateur la possibilité d’accéder à une myriade de contenus à des prix incroyablement basiques, malgré le fait de devoir subir quelques petites limitations concernant les origines activées.

Le bundle fourni correspond exactement à 50 gig du trafic de données à la vitesse de 4,5G, flanqué de minutes illimitées appeler aussi n’importe qui 200 SMS vous pouvez envoyer à n’importe quel numéro où, comment et quand vous le souhaitez.

Il existe quelques versions actuellement disponibles dans la région, la première étant la Go 50 Fire +, adressé à ceux qui quittent Iliad, Fastweb Mobile, ho.Mobile, PosteMobile et Kena Mobile, s’engage à réaliser les contenus indiqués en payant uniquement 6,99 euros par mois. L’alternative est représentée par Go 50 Top +, promotion réservée aux détenteurs de SIM MVNO (à l’exclusion évidemment de ce qui précède), au prix final de 5,99 euros par mois indéfiniment.

Passez à WindTre: la promotion est vraiment inégalée

L’activation, possible dans tous les points de vente et sur le site officiel de l’entreprise, nécessite le paiement d’une contribution égale à 10 euros pour l’achat de la SIM rechargeable sur laquelle il faudra demander la portabilité du numéro d’origine. Les frais indiqués seront également payés par crédit résiduel indéfiniment; contrairement à ce que nous avons l’habitude de voir, dans ce cas le consommateur n’aura pas à se soumettre à des obligations contractuelles de durée d’aucune sorte.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec le passer à WindTrepeut toutefois décider de renoncer à l’entreprise et ne sera en aucun cas obligé de payer des pénalités.