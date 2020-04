voici les offres dédiées aux clients Iliad et MVNO

L’opérateur virtuel de Vodafone, I have Mobile, propose son meilleures offres aux nouveaux clients qui procèdent au transfert du numéro de l’opérateur français Iliad ou de l’un des différents opérateurs virtuels, dont Fastweb et CoopVoce. Les clients en question ont, en effet, deux promotions disponibles respectivement à 4,99 euros par mois et 5,99 euros par mois.

Passez à ho Mobile: voici les offres pour les clients Iliad et MVNO!

Les clients qui transfèrent le numéro d’Iliad ou MVNO vers ho Mobile ont deux offres:offre que j’ai. 4,99 € et lJ’ai une offre. 5,99 €. L’activation dans les deux cas peut être effectuée via le site officiel du responsable ou en allant dans l’un des magasins que j’ai. Mobile. Les clients qui procèdent à l’activation en utilisant le site officiel peuvent décider de recevoir la nouvelle carte SIM par courrier, sans encourir de frais d’expédition; ou, pour venir vous chercher dans l’un des nombreux marchands de journaux affiliés.

J’offre. 4,99 €

L’offre que j’ai. 4,99 € vous permet de recevoir chaque mois: minutes illimitées vers tous les numéros et SMS illimités vers tous les numéros. Les clients n’engageront aucun frais supplémentaire, donc chaque mois il n’y aura que le coût du renouvellement, soit 4,99 euros par mois.

J’offre. 5,99 €

L’offre que j’ai. 5,99 € est sans aucun doute la meilleure promotion parmi ceux de la liste de prix, les clients qui procèdent à l’activation, en effet, peuvent recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic . Le coût prévu du renouvellement cela ne coûte que 5,99 euros par mois.