voici les offres extraordinaires de Vodafone low cost

J’ai Mobile c’est l’opérateur virtuel à travers lequel Vodafone propose à ses différents clients des offres extraordinaires, pleines de contenu et à prix d’aubaine. Ses tarifs, en fait, présentent pour le moins des quantités extraordinaires de trafic de données et sont disponibles à partir du coût dérisoire de 5,99 euros par mois. Le gestionnaire ho Mobile ne propose pas seulement des promotions à bas prix, mais propose également à ses clients de nombreuses services et avantages, permettant par exemple de demander la nouvelle carte SIM via le site officiel et dans les magasins physiques; y compris des services supplémentaires tels que l’appel en attente et le renvoi d’appel dans le prix; et protéger tous les clients des dépenses imprévues.

ho Mobile: voici les trois offres low cost pour les nouveaux clients!

la nouveaux clients j’ai Mobile peut procéder à l’activation de trois offres qui incluent dans le prix i services supplémentairesc’est-à-dire:

le service de navigation hotspot

appel en attente

renvoi d’appel

le message texte que j’ai. nommé

le numéro 42121 pour trouver le crédit restant

L’opérateur offre également la possibilité de télécharger gratuitementapplication officielle, par lequel les clients peuvent transférer le numéro lors de l’achat de la nouvelle carte SIM; demander le renouvellement anticipé du tarif o connaître la consommation réalisée et l’état de la promotion.

Selon le responsable d’origine, la promotion qui peut être activée change. En fait, l’offre que j’ai. 5,99 € est destiné uniquement aux clients Iliad et MVNO; l’offre que j’ai. 8,99 € est dédié aux clients Kena Mobile et Daily Telecom; à la place, l’offre que j’ai. 12,99 € est disponible uniquement pour les clients Vodafone, Tim, Wind et Tre.

Quant au contenu fourni par les promotions à bas prix, j’ai Mobile:

l ‘offre que j’ai. 5,99 € offre: minutes illimitées, SMS illimités et 70 Go de trafic de données en 4G Basic

l ‘offre que j’ai. 8,99 € fournit: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

l ‘offre que j’ai. 12,99 € fournit: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.