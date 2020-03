voici les offres low cost avec minutes, SMS et jusqu’à 70 Go en 4G

Le faible coût j’ai Mobile est actuellement l’un des opérateurs téléphoniques les moins chers et les plus pratiques en raison des offres nouveaux clients et excellente qualité garantie. En achetant une nouvelle carte SIM, les clients de l’opérateur virtuel de Vodafone ont en effet la possibilité de profiter de la qualité extraordinaire typique de l’opérateur rouge et d’activer des promotions qui incluent dans le prix d’abondantes quantités de minutes, SMS, Giga de trafic de données et de services supplémentaires.

Passez à ho Mobile: voici les offres de Vodafone low cost!

Les offres low cost I Mobile s’adressent à tous les nouveaux clients mais chacune s’adresse à des groupes spécifiques d’utilisateurs, créés sur la base du gestionnaire d’origine des clients qui procèdent à la portabilité du numéro, en fait:

l ‘offre que j’ai. 5,99 € est dédié uniquement aux clients Iliad et MVNO

l ‘offre que j’ai. 8,99 € il est dédié uniquement aux clients Kena et Daily Telecom

l ‘offre que j’ai. 12,99 € il est dédié uniquement aux clients Vodafone, Tim, Wind et Tre

À l’exception des clients d’Iliad et de MVNO, ils reçoivent tous les mêmes quantités de minutes, SMS et Giga et les mêmes services importants. La promotion à partir de 5,99 euros par mois, en effet, vous permet de recevoir: des minutes illimitées pour tous, des SMS illimités pour tous et 70 Go de trafic de données en 4G Basic. Les deux offres de 8,99 euros et 12,99 euros offrent cependant: des minutes illimitées à tous, des SMS illimités à tous et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

la services supplémentaires Cependant, le prix comprend: le service de notification et de transfert d’appel, la navigation par hotspot, le numéro 42121 pour le crédit restant et le SMS que j’ai. Il a appelé.