voici les offres téléphoniques super low cost des derniers jours

L’opérateur virtuel Poste Mobile semble être l’opérateur préféré de la plupart des consommateurs, notamment parce qu’il propose différents tarifs téléphoniques au marché pour répondre à tous les besoins. Avec son service low cost tente d’attirer l’attention d’une grande partie du marché et avec ces trois propositions, il semble avoir réussi.

Poste Mobile et son offre la plus avantageuse: voici les détails

L’offre téléphonique la plus avantageuse proposée par l’opérateur virtuel Poste Mobile s’appelle Créez-moi nous revenons. Avantageux car l’opérateur recharge ses clients de 1,00 Euro pour chaque 10 Go non utilisé au cours du mois de son tarif. En prenant en charge des frais mensuels de 9,99 euros, vous pouvez profiter de:

Crédit illimité à utiliser pour les appels;

Crédits illimités à utiliser pour envoyer des SMS;

50 Go d’Internet pour surfer à la vitesse maximale de la 4G sur le net.

Créez-moi le style: l’offre de base

Comme prévu par le titre, le tarif téléphonique Créez-moi le style c’est le meilleur pour ceux qui n’en font pas trop leur smartphone. Dans ce cas, l’opérateur virtuel propose une redevance mensuelle de 5,00 euros pour bénéficier de:

500 crédits à utiliser pour les appels et les SMS;

5 Go de trafic de données pour surfer sur Internet.

Créez-moi Relax 100

Un autre tarif téléphonique proposé par l’opérateur virtuel est Créez-moi Relax 100 avec lequel il propose le bundle suivant:

Crédit illimité pour les appels;

Crédits illimités pour SMS;

100 Go de trafic de données.

Les frais mensuels pour ce tarif varient en fonction des mois de fidélité du client. Du premier mois au troisième mois, il est de 10,00 euros, du quatrième au sixième mois, il tombe à 9,00 euros et, enfin, du septième mois, il tombe à 8,00 euros.