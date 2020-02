voici les perspectives d’abolition en 2020

En 2019, le débat s’est rouvert sur la suppression des deux taxes foncières et de possession moins appréciées des Italiens: la taxe de voiture et les frais Rai.

Une nouvelle lueur de lumière avait en effet été ouverte par le ministre de l’époque de MiSE Luigi Di Maio, qui, en juillet, avait déposé une proposition devant être discutée en chambre pour éliminer ces deux taxes, ce qui ils pèsent sur la tête de chaque famille italienne comme une épée de Damoclès.

D’un autre côté, cette initiative n’a plus de suivi, car la proposition est toujours déposée (et n’a pas expiré, car le Parlement a été reconstitué sur la base des résultats des élections de 2018) et n’a pas encore été discuté.

La perspective que cela se produise, cependant, est extrêmement loin. Voici les raisons.

Frais Rai et Bollo Auto: pas même en 2020 on verra leur abolition

Le discours est principalement basé sur raisons économiques. La taxe sur la possession de la télévision, devenue depuis quelques années la licence, permet à l’Etat de récupérer 1,5 milliard par an à investir dans d’autres secteurs de production. Dans un moment aussi délicat pour les finances publiques, une telle lacune devrait encore être compensé par l’introduction d’autres taxes ou l’augmentation d’autres taxes.

Quant au Bollo, le discours est légèrement différent, car cet hommage est de compétence régional, et donc là où les 6 milliards par an que le timbre fournit aux régions manquaient, dans ce cas aussi, l’État devrait aller à compenser les frais manquants.

Aussi attrayant que la perspective de utiliser l’abaissement de l’écart afin de combler tout écart, selon de nombreux experts, ce ne serait pas une bonne idée: cet indice est en soi sujet à des variations importantes même dans des périodes assez courtes, il n’y aurait donc aucune garantie de pouvoir compter sur ces ressources à long terme.