voici les premières images en direct de l’appareil

Xiaomi Mi 10 ce sera le prochain smartphone haut de gamme de la société chinoise et devrait arriver officiellement sur le marché dans quelques semaines. Grâce à certaines rumeurs et rumeurs, nous savons déjà quelque chose sur sa conception possible. Maintenant, cependant, les premiers sont arrivés images en direct du terminal qui confirment les rumeurs précédentes.

Xiaomi Mi 10 arrive bientôt avec un affichage perforé et incurvé

Après le dernier haut de gamme du géant Samsung, à savoir le Samsung Galaxy S10, de nombreuses entreprises ont décidé d’adopter un écran avec un trou sur leurs appareils. Comme suggéré par les rumeurs et fuites précédentes, le futur flasghip aussi Xiaomi Mi 10 aura un design caractérisé par un affichage perforé, mais maintenant une autre confirmation est arrivée.

En fait, les premiers ont été repérés en ligne au cours des dernières heures images en direct du nouveau dispositif de la société chinoise. En regardant les images en question, il est possible de remarquer comment une petite sera réellement présente trou dans l’affichage pour loger la caméra avant et elle sera placée sur le côté gauche du panneau. Nous pouvons également observer que, similaire au dernier Xiaomi Mi Note 10, il y aura également un appareil sur cet appareil affichage avec bords légèrement incurvés.

Les nouvelles images ont également confirmé la conception de la couverture arrière de l’appareil. Dans ce cas également, il y a des similitudes avec le frère cadet de la série Mi Note 10. Le capot arrière, en fait, abrite sur le côté gauche quatre caméras (toujours placé aux feux de circulation sur le corps). Sous les capteurs photographiques ci-dessous se trouve le logo de l’entreprise.

En bref, cela semble être le design définitif de la prochaine marque phare Xiaomi, bien que pour le moment nous n’ayons pas de confirmation officielle.