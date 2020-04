voici les premiers détails du nouveau niveau d’entrée de LG

LG Premier Pro Plus ce sera l’un des prochains smartphones que la société sud-coréenne présentera prochainement. Bien que les débuts officiels du nouveau smartphone haut de gamme de la société, à savoir le nouveau LG Velvet, soient proches, un nouveau smartphone appartenant à la gamme moyenne-basse du marché arrivera.

Voici les spécifications techniques du prochain entrée de gamme de LG

Par conséquent, non seulement les smartphones haut de gamme arrivent, mais aussi les smartphones d’entrée de gamme de marque LG. L’un des tout premiers nouveaux appareils de la société sud-coréenne de cette année, comme déjà mentionné, sera le nouveau LG Premier Pro Plus. Au cours des dernières heures, notamment, de nombreux détails sont apparus sur cet appareil grâce à ce qui est rapporté sur le portail Console Google Play.

Selon ce qui est rapporté sur le portail, la nouvelle plaque d’immatriculation d’entrée de gamme LG il aura un design classique sans distorsions importantes. L’arrière de l’appareil sera caractérisé par la présence d’un capteur physique et biométrique deux caméras placé horizontalement, selon la tradition de l’entreprise. Sur le front, cependant, il y aura un affichage avec une encoche centrale.

Côté performances, on trouvera un processeur domestique MediaTek, c’est le SoC MediaTek Helio P22. Le logiciel préinstallé sera Android 9 Pie, tandis que 2 Go de RAM sont attendus. De ce qui a émergé, il est alors possible de noter que cet appareil sera équipé d’une prise audio 3,5 mm, d’un port de charge USB Type C et d’une radio FM. Il y aura également un emplacement pour étendre la mémoire interne et un bouton physique situé sur le cadre latéral pour appeler l’assistant vocal Google.