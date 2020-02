Voici les premiers panneaux solaires qui génèrent de l’énergie même la nuit

Et si je panneaux solaires qui tapissent nos territoires ont pu produire de l’énergie aussi nuit ainsi que pendant la journée?

Il serait évident de dire que le rendement énergétique augmenterait considérablement, cependant, comme l’exprime également le nom lui-même, cette possibilité a toujours été presque inaccessible, jusqu’à aujourd’hui moins.

En fait, une équipe d’ingénieurs en électronique a eu une idée géniale de pouvoir créer une cellule capable de générer de l’énergie même la nuit.

Les résultats étaient vraiment incroyables car l’énergie générée correspondait à environ 500W par mètre carréc’est-à-dire un quart par rapport aux panneaux solairesqui, cependant, ont une source d’énergie beaucoup plus importante, le soleil.

Voici le principe de fonctionnement

Fondamentalement, le principe sous-jacent est superposables à celle des panneaux solaires communs mais, en même temps, spéculer.

Pour expliquer cette image miroir, nous devons nous rappeler un instant comment fonctionnent les panneaux communs.

Ils exploitent un principe de base de la physique, qui est que un corps plus chaud dégage de la chaleur vers un corps plus froid, dans ce cas, le soleil rayonne de la chaleur sous forme de lumière et d’ondes électromagnétiques vers les panneaux, qui les utilisent pour produire de l’énergie à travers la cellule photovoltaïque.

Dans le cas des panneaux anti-solaires, les deux corps sont le panneau lui-même et l’espace ils pointent vers.

Nous aurons donc ce panel il dégagera de la chaleur dans l’espace sous forme d’ondes infrarouges, qui à travers une cellule termoradiativa, peut être utilisé pour produire de l’électricité.

Un gadget semble être l’ombre d’un doute génial, qui est cependant encore dans un état clairement immature, car beaucoup de planification sera encore nécessaire, en particulier pour trouver les meilleurs matériaux capables d’absorber la lumière à une longueur d’onde extrêmement large.