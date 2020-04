voici les prix probables du nouveau haut de gamme de Honor

Cette année, le constructeur chinois Huawei a décidé de commercialiser officiellement un troisième modèle de son dernier haut de gamme sur le marché mobile, à savoir le nouveau Huawei P40 Pro +. La côte de l’entreprise, c’est-à-dire honneur, va faire de même en présentant le nouveau Honor 30 Pro +.

Les prétendus prix de la nouvelle maison d’honneur haut de gamme divulgués en ligne

Les nouveaux smartphones phares de la sous-marque Huawei feront leur entrée officielle sur le marché demain, le 15 avril. Au cours des dernières heures, notamment, une nouvelle a été publiée en ligne image teaser qui nous révèle i prix de vente présumés de la variante Pro + du nouveau haut de gamme.

Selon ce qui est rapporté dans le teaser, le nouveau Honor 30 Pro + sera commercialisé selon les tarifs suivants:

4999 CYN (soit environ 650 €) dans la version de 8/128 Go

5399 CYN (soit environ 700 €) dans la version de 8/256 Go

5799 CYN (soit environ 750 €) dans la version de 12/256 Go

Ce sont tous dans tous les prix contenus si vous pensez aux prix des appareils de la concurrence actuelle et surtout si nous pensons quand même à l’excellent matériel informatique de cet appareil. Le secteur photographique, par exemple, nous savons que ce sera l’une des principales caractéristiques du nouveau Honor 30 Pro +. L’appareil peut en effet compter sur un capteur photographique principal bien 50 mégapixels, c’est-à-dire le capteur photographique Sony IMX700.

Ce smartphone sera ensuite équipé de la prise en charge des nouveaux réseaux de cinquième génération, grâce à la présence du processeur domestique Huawei prêteur, à savoir le SoC HiSilcon Kirin 990 5G. Le jeune frère Honor 30 Pro aura toutefois comme appareil photo principal un capteur photographique de 40 mégapixels et aura le SoC HiSilicon Kirin 985 5G comme processeur.