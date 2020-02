voici les propos de Mark Zuckerberg à Bruxelles

marque Zuckerberg, fondateur et actuel PDG du réseau social Facebook oui c’est présenté à Bruxelles devant trois commissaires de l’UE et un compromis a finalement été trouvé entre Big Tech et l’Union européenne.

Zuckerberg, face à la possibilité de règles plus strictes, a décidé de suspendre les hostilités. Je vous rappelle que, comme prévu il y a quelques jours, le mécène de Facebook s’est présenté devant les commissaires Vestager, Breton et Jourova.

Mark Zuckerberg de Facebook à Bruxelles

Deux ans après l’audience sur Cambridge Analytica, il a finalement été dit prêt à “subir des dommages à court terme”, par plus de réglementation. Zuckerberg est également conscient de l’importance que représente le défi en question à long terme. Il a lui-même rassuré: “Les entreprises technologiques devraient être au service de la société et c’est pourquoi nous soutenons les efforts de l’OCDE pour créer des règles fiscales mondiales équitables pour Internet”.

Au cas où l’accord international opposé par les États-Unis ne serait pas trouvé, Bruxelles a promis d’agir seule. En effet, dans le projet de Livre blanc, dans lequel mercredi il découvrira ses fiches sur l’intelligence artificielle, l’exécutif de l’UE est clair: “Les entreprises qui veulent jouer en Europe doivent payer en Europe, il est inacceptable que certaines entreprises paient des impôts et d’autres pas.”

Le ton de Facebook n’a pas encore satisfait l’UE, car, comme le dit le commissaire à la transparence, Vera Jourova: “Les Big Tech font partie des problèmes qu’elles ont elles-mêmes contribué à créer”. Des problèmes tels que la propagation fausses nouvelles et discours de haine, des données personnelles opaques et bien plus encore. Sur ces “problèmes”, Bruxelles ne veut plus se régler.