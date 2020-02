voici les propositions de TIM, Vodafone, Wind Tre et Iliad

la 5G le réseau le plus performant d’Italie devient de plus en plus stable. Cependant, de nombreux utilisateurs commencent à se demander quand ce nouveau type de transmission sera mis en œuvre de manière permanente dans tout le pays. En fait, seules quelques villes peuvent en profiter jusqu’à présent et beaucoup d’entre elles ne sont pas encore pleinement.

En attendant, tout le monde attend les offres des grands managers, où encore une fois ça se démarque Vodafone. Avec le colosse anglo-saxon, seul Tim a publié certaines offres, tandis que d’autres sociétés continuent d’attendre. La série ROUGE par Vodafone est bien assorti, tout comme la série Advance maison TIM. Dans la liste ci-dessous, vous trouverez toutes les meilleures solutions du moment.

Offres 5G: les meilleures offres avec le nouveau type de réseau appartiennent toujours à Vodafone et TIM, les voici

RED Unlimited Smart: minutes illimitées, messages illimités et 20 Go d’Internet; le coût est de 18,99 euros avec renouvellement de carte de crédit ou de 24,99 euros avec renouvellement sur crédit résiduel.

RED Unlimited Ultra: minutes illimitées et messages illimités et 30 Go; le coût est de 24,99 euros avec renouvellement sur carte de crédit ou 34,99 euros avec renouvellement sur crédit résiduel.

ROUGE Illimité Noir: minutes illimitées, SMS et Internet au coût mensuel de 39,99 euros avec renouvellement sur carte de crédit ou 59,99 euros avec renouvellement sur crédit résiduel.

Advance 5G: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go au prix de 29,99 euros par mois.

Advance 5G Top: minutes et SMS illimités pour tout le monde avec 100 Go de 5G au prix de 49,99 euros par mois.