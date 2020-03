voici les quatre séries télévisées absolument pour commencer

La plateforme de streaming en ligne infini propose divers contenus aux utilisateurs et il existe plusieurs séries télévisées intéressantes à regarder. Les consommateurs disposant d’un compte peuvent en profiter pour découvrir de nouvelles fictions et s’attacher à de nouvelles histoires.

Shameless: l’une des séries télévisées les plus populaires sur Infinity

La série télévisée américaine a connu un succès incroyable car elle raconte l’histoire d’une grande famille, je Gallagher. La fiction développe divers thèmes tels que celui de la toxicomanie, de l’alcool, de la pauvreté, des drogues et bien plus encore.

Le vampire Diares: une autre série télévisée populaire sur Infinity

Pour les amateurs de séries télévisées romantiques, dramatiques et mystérieuses, fiction Le Vampire Diares c’est parfait. Il se concentre principalement sur une fille nommée Elena qui se retrouve impliquée dans des affaires mystérieuses.

C’est une fiction qui s’est déjà terminée il y a quelques années, mais infini les huit saisons sont disponibles.

La théorie du big bang

La sitcom américaine est parfaite pour ceux qui veulent rire un peu car l’histoire de Raj, Hayward, Sheldon et Leonard ils sont extrêmement drôles. La série télévisée raconte l’histoire de ces quatre gars qui aiment les jeux vidéo, les bandes dessinées, la physique et la science-fiction et les séries télévisées de super-héros. Sur la plateforme de streaming en ligne, il y a toutes les saisons.

Le jeune Sheldon

Cette série télévisée est un spin-off de La théorie du Big Bang et se concentre sur la vie d’enfance de Sheldon, un enfant aux capacités extraordinaires. À ce jour, les trois saisons complètes sont disponibles sur la plate-forme et la production continue de fonctionner pour en lancer une quatrième.