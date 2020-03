voici les raisons et comment l’éviter

Les nouvelles sur les défauts des smartphones ne tardent pas à arriver et en fait, une fois de plus, nous sommes revenus parler de leur précarité et de la façon dont des problèmes graves ont parfois conduit les appareils à exploser, causant également des dommages importants à leurs propriétaires. Au fil des ans, il y a eu plusieurs événements de ce type, malheureusement, poussant également certains fabricants à retirer des modèles spécifiques du marché pour préserver la sécurité de leurs clients. Mais comment se fait-il que les smartphones explosent?

Exploser les smartphones: il faut faire attention car la santé passe toujours en premier

Comme nous venons de le signaler, entendre parler d’un smartphone qui explose n’est malheureusement pas si rare. Chaque jour, des gens du monde entier utilisent cet appareil avec assiduité et de différentes manières amenant les batteries à une détérioration rapide. Nous nous référons en particulier à cette composante car, dans le cas d’appareils éclatés, ce dernier est le protagoniste de l’histoire.

Avant de découvrir pourquoi, en tout cas, nous rappelons que dans la plupart des cas il s’agit d’une combustion rapide plutôt que d’une explosion. Comment ça se fait? Pour le contact de deux substances à l’intérieur de la batterie, le cathode et un anode. Le déplacement de ces deux électrons génère l’énergie qui garantit que la batterie reste active, tout en remplissant cette fonction, cependant, les deux éléments doivent nécessairement restez séparés et distincts.

Quand tout cela ne se produit pas, ça commence une réaction chimique ce qui conduit à la gravure du smartphone comme mentionné ci-dessus. Afin d’éviter de tels événements, les batteries ont à ce jour plusieurs couches de séparation entre les deux éléments afin d’éviter tout problème.