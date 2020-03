voici les remises pour ceux qui effectuent la portabilité des numéros

Les clients qui effectuent la portabilité des numéros vers ho Mobile, en fonction de l’opérateur d’où ils viennent, ont la possibilité d’obtenir le tarif low cost à un prix réduit. En outre, en fonction de l’opérateur d’origine, ils ont la possibilité d’obtenir le taux avec le plus de Giga de trafic de données. En effet, les clients Iliad et MVNO peuvent y accéderJ’ai une offre. 5,99 €; Les clients de Kena et Daily Telecom ont accès àoffre que j’ai. 8,99 €; enfin, les clients Vodafone, Tim, Wind et Tre peuvent activer leoffre que j’ai. 12,99 €.

Passez à ho Mobile: portez la portabilité du numéro et recevez jusqu’à 70 Go!

Les nouveaux clients I Mobile qui assurent la portabilité des numéros depuis Iliad ou MVNO sont les plus avantagés car ils ont accès à laoffre pour seulement 5,99 euros par mois, et pas seulement. Le taux de faible coût ne se limite pas à être le plus pratique parmi ceux listés, les clients qui procèdent à l’activation, en effet, bénéficient également d’un trafic de données plus important. Chaque mois, l’opérateur leur permet de recevoir: des minutes illimitées pour tous, des SMS illimités pour tous et 70 Go de trafic de données en 4G Basic. L’activation, dans ce cas, nécessite une dépense de seulement 6,99 euros.

Les clients qui passent à ho Mobile en transférant le numéro depuis Kena Mobile ou Daily Telecom peuvent toutefois y accéder«Offre pour seulement 8,99 euros par mois et recevez: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités vers les 50 Go de trafic de données en 4G Basic. Le tarif est également disponible pour les clients qui décident de demander un nouveau numéro; dans les deux cas, le coût d’activation s’élève à 18,99 euros.

ho Mobile propose également une offre assez pratique aux clients Vodafone, Tim, Wind et Tre, qui peuvent activeroffre pour seulement 12,99 euros par mois. Le tarif vous permet d’obtenir chaque mois: des minutes illimitées pour tous, des SMS illimités pour tous et 50 Go de trafic de données en 4G Basic. La promotion a un coût d’activation de 22,99 euros, sauf pour les clients Vodafone.