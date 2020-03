voici les rendus du téléphone phare de l’entreprise

Nous nous attendions à voir le début de Motorola Edge Plus un Mobile World Congress 2020. Cependant, depuis que l’événement a été annulé, Motorola n’a pas révélé quand nous verrons réellement le premier téléphone phare de l’entreprise, disparu depuis des années.

Heureusement, des fuites fréquentes @OnLeaks et Price Baba se sont associés pour nous fournir des rendus de ce à quoi le Motorola Edge Plus ressemblera probablement. Le clip YouTube vous donnera une vue à 360 degrés du Motorola Edge Plus.

Voici également quelques rendus.

Motorola Edge Plus: les caractéristiques techniques et l’actualité de la caméra frontale

La première chose que vous remarquez lors de la vérification de ces rendus est la petite taille de l’écrêtage de l’écran de la caméra pour les selfies. La réaction instinctive est de penser que c’est ça la plus petite découpe de la caméra avant sur l’écran nous avons jamais vu sur n’importe quel smartphone.

De plus, je bords incurvés de l’écran s’étendent bien au-delà des côtés de l’appareil. C’est prévisible mais c’est une décision intéressante étant donné que Samsung en fait réduit la courbe dans l’affichage de la ligne Galaxy S20 par rapport à la ligne Galaxy S10.

À l’arrière de Motorola Edge Plus, les rendus suggèrent que nous verrons une gamme de caméras triple lentille disposés dans un module aligné verticalement. L’objectif principal au sommet est énorme, ce qui suggère fortement que ce sera un capteur de 108 MP, similaire à ce que nous avons vu sur le Samsung Galaxy S20 Ultra. Cependant, cela peut ne pas être le cas. Ce ne sont que des rendus et peuvent représenter de manière incorrecte la taille du capteur.

L’arrière de l’appareil n’a pas de capteur d’empreintes digitales. À en juger par la petite taille de la caméra avant, cela nous amène à croire qu’il y aura un capteur d’empreintes digitales intégré au lieu du déverrouillage facial.

Enfin, en haut du téléphone, il semble y avoir un prise casque. Cela ne devrait pas être surprenant, car Motorola a toujours été intéressé par l’insertion de la prise casque. Bien que de nombreux autres smartphones l’abandonnent, Motorola n’adopte pas la même politique.

Nous ne savons toujours pas grand-chose date de sortie ou sui prix du Motorola Edge Plus, mais son lancement ne peut pas être trop loin. Restez à l’écoute.