voici les risques de ceux qui regardent illégalement Sky

L’actualité de ces derniers jours confirme quel est le chemin parcouru depuis l’automne dernier. Les forces de l’ordre ont effectué des raids dans toute l’Italie pour donner un nouveau coup à la technologie de streaming IPTV. Les autorités, et en particulier la Guardia di Finanza, s’efforcent de détruire définitivement les soi-disant pezzotti.

Jusqu’à présent, les résultats sont encourageants. La grande majorité des appareils IPTV ne sont plus opérationnels et même dans ces premiers jours de 2020, signal à partir d’un grand nombre de petites pièces.

IPTV, les deux gros risques pour ceux qui comptent sur le streaming illégal

Pour beaucoup de gens, IPTV est conjugué et conjugué principalement avec un commodité de type économique. Si un abonnement Sky a un prix moyen d’environ 50 euros, avec le pezzotto, il est possible d’avoir toutes les chaînes satellite à un coût mensuel de seulement 10 euros.

À ce jour, cependant, même cette commodité économique ne semble qu’un souvenir lointain. Surtout après ces opérations par les forces de l’ordre, les utilisateurs qui dépendent de l’IPTV courent de grands risques. la sanctions principaux sont deux.

Premièrement, il y a le service de danger d’une sanction administrative. La visualisation non légale des chaînes Sky peut conduire à une fin dont la valeur maximale atteint 30 mille euros. En outre, étant donné que l’IPTV illégale est associée à un infraction pénale, il existe également un risque d’emprisonnement. Ceux qui utilisent le pezzotto risquent également une peine d’emprisonnement de six mois au minimum et de trois ans au maximum.