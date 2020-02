voici les risques liés à la consommation d’énergie

Ces derniers temps, le thème 5G a été beaucoup discuté sur les différents blogs et journaux, ainsi que les controverses, il a fait de grands pas en avant capables de révolutionner le monde des télécommunications en offrant des vitesses de connexions jamais vues avec des latences toujours plus proches de zéro.

90% des opérateurs sont prêts à aborder la norme également ici en Italie et lors des entretiens, tous les meilleurs exposants parlent du même problème qui est créé afin que la 5G puisse être distribuée également sur tout le territoire. Ce sont précisément les coûts de maintien de l’énergie du service. En effet, pour que les technologies 5G soient mises en œuvre, des cellules autres que celles utilisées par le passé pour la réalisation de la 4G devront être installées.

Et non seulement cela, en plus de la différence (presque évidente) du type de cellule utilisé, la façon dont ils seront distribués dans les différents domaines d’intérêt sera également différente, en fait une stratégie sera utilisée qui visera à installer des cellules plus petites en plus grandes quantités , largement répandu.

Ceci afin de prendre en charge les 28 milliards d’appareils connectés, estimés d’ici 2022. Les données inquiétantes émergent pour la quantité d’électricité utilisée pour alimenter l’ensemble, les chercheurs prédisent que la consommation peut augmenter jusqu’à 170% avec une augmentation conséquente des coûts de réseau d’ici 2026.

Cela semble assez déconcertant mais certains chercheurs sont confiants à la fois sur le développement des énergies renouvelables, et sur le développement de tout le monde technologique qui tourne autour d’elle et des sciences des télécommunications, une petite démonstration pourrait être le mode “Sleep” des nouvelles cellules de la norme 5G qui offre la possibilité d’interrompre tout type de transmission et de fonctionnement lorsqu’aucune connexion à partir d’appareils n’est requise.

Alors que l’on estime que d’ici 2025 l’industrie des télécommunications pourrait utiliser plus de 20% de l’énergie mondiale, les experts commencent à émettre des hypothèses sur les solutions pour 5G durable et les compagnies de téléphone essaient en quelque sorte de ne pas être trouvées sans préparation.

La stratégie choisie par la plupart des opérateurs téléphoniques est de tirer le meilleur parti de la technologie Edge Computing, le considérant comme très important. Dans Edge Computing, les données sont traitées par l’appareil lui-même ou par un ordinateur, au lieu d’être transmises au centre de données. Cela vous permet d’accélérer les flux de données, implique moins de latence, des processus de transmission moins complexes et une consommation d’électricité considérablement réduite.

La consommation disproportionnée concerne également les smartphones, déjà l’an dernier le PDG de Huawei, Eric Xu il a dit qu’une puce dédiée à la technologie 5G consomme environ 2,5 fois plus qu’une puce pour l’ancienne 4G. Ainsi, même les fabricants de smartphones du monde entier sont à la table à la recherche de meilleurs compromis pour minimiser l’impact de l’avènement de cette norme très discutée sur leurs téléphones.

À ce stade, compte tenu également des problèmes causés par les champs électromagnétiques produits par les technologies 5G dédiées, on se demande si ce n’était pas le bon moment pour faire face à ce type de changement ou peut-être aurions-nous dû attendre un autre, nous faisant trouver plus préparés.