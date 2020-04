voici les scénarios possibles de la crise qui affecte l’Italie

Ces derniers mois, nous sommes confrontés à une situation difficile crise en Italie non seulement du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue de l’économie. L’Italie risque en effet de se retrouver faillite et est susceptible de ne plus pouvoir payer de pension. C’est l’un des problèmes de notre pays, le manque de liquidité, et l’avocat Marco Mori abordé la question dans une interview accordée par Money.it.

Les pensions à risque en Italie: c’est la solution de Marco Mori

L’avocat et homme politique bien connu Marco Mori a analysé en profondeur la question économique actuelle de notre pays et a principalement analysé le problème de manque de liquidité ce qui pourrait mettre les pensions en danger. L’Italie, selon ce qu’a dit Mori, n’en a pas souveraineté monétaire et pour cette raison, il est également obligé de demander des fonds à l’Union européenne.

En raison de cette crise économique, diverses entreprises ont dû recourir à licenciements et pour cette raison, les pensions peuvent être menacées. Comme l’a déclaré leINPSen fait, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de liquidités pour payer les pensions après mai 2020.

Quelle est donc la solution possible à ce manque de liquidité en Italie? Marco Mori a tenté de donner une réponse dans l’interview. Selon le politicien, ni Eurobonds (émission conjointe d’obligations et d’obligations d’État par tous les pays de la zone euro qui pourraient permettre à l’État de se financer) ni MES (Le mécanisme européen de stabilité créé en tant que fonds financier européen pour la stabilité financière de la zone euro) est la bonne solution.

Selon Mori, la seule solution plausible serait laHélicoptère argent. Cette solution consiste en l’émission directe d’argent sur les comptes courants de tous les citoyens italiens majeurs. Avec cette solution, selon le politicien, l’État pourrait intervenir et mieux gérer la situation de verrouillage.