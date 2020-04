La propagation de l’épidémie de coronavirus a radicalement changé nos habitudes quotidiennes. Le maintien de la «distance sociale» est devenu crucial pour éviter la propagation des infections. De toute évidence, ces restrictions ils ont également eu des répercussions sur tous les secteurs économiques, y compris le secteur de la technologie.

En fait, tous les événements majeurs tels que le MWC 2020 ont été reportés et, par conséquent, les fabricants n’ont pas pu montrer leurs appareils au monde. Certains OEM se sont équipés par le biais de présentations en ligne, d’autres ont simplement retardé le lancement.

Avril 2020 est donc devenu un mois au cours duquel plusieurs des smartphones les plus attendus de l’année seront dévoilés. Parmi ceux-ci, certains des fleurons des marques les plus appréciées du public se distinguent également.

De toute évidence tous les projecteurs sont sur OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, dont le lancement est prévu le 14 avril. En plus des deux smartphones déjà mentionnés, la société pourrait également présenter une variante à un prix inférieur appelée OnePlus Z. Quant au haut de gamme à la place, net d’un diagonale différente entre les deux modèles avec deux panneaux AMOLED à 90 et 120 Hz. Le reste des spécifications devrait être commun et nous nous attendons à ce que le SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec prise en charge 5G et RAM LPDDR5.

Voici les smartphones haut de gamme attendus en avril

Le lendemain par rapport à OnePlus, ce sera le jour de Honor 30 et Honor 30 Pro. En effet, les fleurons de la société chinoise seront présentés le 15 avril. Sur les deux terminaux très probablement trouvera de l’espace le SoC Kirin 990 5G et un secteur photographique de niveau absolu. En fait, un appareil photo principal de 50 MP est prévu, un objectif ultra large de 12 MP, un téléobjectif de 8 mégapixels capable de réaliser un zoom optique 3x.

La bataille des présentations se déroulera toujours le 15 avril. En fait Apple pourrait lancer le nouvel iPhone SE en version 2020. Cet appareil promet d’être un iPhone bon marché qui utilisera des composants déjà vus par exemple sur iPhone 7 et 8 mais pour cela il pourra maintenir le prix bas. Nous attendons un panneau de 4,7 pouces, un SoC bionique Apple A13 et jusqu’à 256 Go de mémoire interne.