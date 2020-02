voici les smartphones Huawei en cours de mise à jour

Ces derniers jours, suite aux récents problèmes liés à coronavirus et à Chine, Google est revenu pour réitérer sa position sur le blocus imposé à la société Huawei. Malgré cela, le géant chinois n’a pas laissé la société informatique Mountain View l’abattre et, au cours des dernières heures, a annoncé l’arrivée du nouveau EMUI 11.

Selon la société, la nouvelle version du système d’exploitation pour smartphone Huawei et Honor sortira au mois de Septembre 2020 afin de permettre à tous les Smartphones intéressés de recevoir l’actuel EMUI 10. Voyons donc ci-dessous quels appareils recevront la nouvelle EMUI 11 et tous ceux qui attendent encore EMUI 10.

EMUI 10 et 11: voici tous les smartphones Huawei qui seront mis à jour dans les prochains mois

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Compagnon 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Compagnon 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10

Huawei P30 et Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite et Mate 20 X (4G et 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 et Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 et P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 et Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

HONOUR 9X,

HONOUR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro et 20 Lite,

HONOUR View 10,

HONOUR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite et HONOR 10 Youth Edition,

HONOUR Play,

HONOR Note 10,

HONOUR 8X,

HONOUR 8C,

HONOR Magic 2,

HONNEUR 8A.