voici les smartphones Huawei qui seront mis à jour

Depuis plusieurs mois, on parle de l’arrivée imminente de la nouvelle mise à jour logicielle sur les appareils Huawei et Honneur. Après de nombreuses rumeurs et annonces chantées pour augmenter le battage médiatique des utilisateurs, le site GSMArena a publié un communiqué de presse officiel contenant les smartphones qui seront mis à jour en permanence vers EMUI 10.

De plus, cependant, les premières rumeurs arrivent sur la prochaine version du système d’exploitation, qui correspondra à EMUI 11 et en même temps sera probablement associée au développement du logiciel Android 11. Les premières annonces officielles pourraient arriver en août, en correspondance avec le développeur Huawei Conférence 2020.

Pendant ce temps, en se concentrant sur EMUI 10, la nouvelle version du système d’exploitation introduira des nouvelles intéressantes dans divers domaines. En commençant par la mise en œuvre du Mode sombre, également possible grâce à la communion d’intention avec la nouvelle mise à jour de Google OS, Android 10. Une nouvelle interface sera disponible pour les appareils compatibles, avec des applications repensées et des animations plus «naturelles», de meilleures performances et plus de sécurité. De plus, la dernière version du Pilote booster GPU Turbo.

Alors, quels sont les modèles couverts par Sortie officielle de Huawei? Ici, ils sont répertoriés.

Huawei mis à jour vers EMUI 10: la liste officielle

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Ces smartphones auront une certaine priorité dans la mise à jour, tandis que les suivants seront publiés avec quelques mois de retard:

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019 (vendu au Japon sous le nom de Huawei nova lite 3)

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Selon une indiscrétion, il semblerait également qu’un compte officiel de la société aurait annoncé le Weibo l’arrivée de version bêta sur les appareils suivants au cours de ces semaines:

Février 2020

Huawei nova 5

Huawei nova 5i Pro

Huawei nova 5z

Honor 20S

Mars 2020

Huawei nova 5i

Huawei Enjoy 10S

Honor 20 Lite

Suivre les choix de marché opérés par Huawei dans les mises à jour précédentes, tu pourrais déjà esquisser une première liste des smartphones candidats à recevez EMUI 11. Finalement, dans le compartiment Huawei, nous avons pu trouver

Smartphones de la série Huawei Mate:

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 RS Porsche Edition

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X (dans les versions 4G et 5G)

Huawei Mate 20 Porsche Edition

Huawei Mate X

Smartphones Huawei série P:

Huawei P40 et P40 Pro

Huawei P30 et P30 Pro

Smartphones de la série Huawei Nova:

Huawei Nova 6 (4G et 5G)

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i et 5i Pro

Tablettes Huawei:

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

HONNEUR de smartphone:

HONOUR V30

HONOUR V30 Pro

HONOUR V20

HONOUR 20

HONOR 20 Pro

HONOUR 20S

HONOUR 20 Youth Edition

HONOUR 9X

HONOUR 9X Pro