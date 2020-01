voici les smartphones qui n’ont pas encore été mis à jour

Android 10 continue d’être attendue par de nombreux utilisateurs, même si beaucoup ont déjà reçu ce nouvelle version. Un grand nombre de consommateurs en possession d’un appareil Android ont hâte de profiter de toutes les avantages de cette nouvelle mise à jour.

Selon les rumeurs qui ont émergé ces derniers jours, de nombreux les modèles conviennent pour recevoir cette nouvelle version; en fait, beaucoup n’ont qu’à attendre quelques semaines de plus.

Android 10: voici les appareils qui n’ont pas encore été mis à jour

De la famille One Plus les modèles n’ont pas encore été mis à jour: One Plus 7 Pro 5G, One Plus 5 et One Plus 5T. De la famille HuaweiAu lieu de cela, les modèles qui doivent encore être mis à jour vers la nouvelle version sont: Huawei Mate 20, Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei P20, P20 Pro, Porsche Design Huawei Mate 20 RS, Mate 10 Prono et Huawei Mate 10.

Il existe plusieurs modèles de Nokia et Samsung éligible à la mise à jour; en particulier, les éléments suivants n’ont pas encore reçu la mise à jour: Nokia 7.2, 6.2, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 4.2, 3.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.2, Nokia 8 Sirocco, 5.1 Plus, 1 Plus, 5.1 , 3.1, 2.1, Nokia 1, Samsung Galaxy Fold, Galaxy S9 Plus, Galaxy S9, Galaxy Note 9, A70, A80, A50, A60, A30, A40, A20e, A10, M20, A9 et Samsung Galaxy M30.

Les modèles de marque suivants doivent encore être mis à jour vers la nouvelle version Asus, Xiaomi, honneur et LG: Asus ROG Phone 2, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T, Honor 20, Honor 20 Pro, 20 Lite, View20, LG V50 ThinQ 5G et V50S ThinQ 5G.

Avant de terminer, la liste révèle les modèles de smartphones Motorola, HTC, Realme et Sony qui n’ont pas encore reçu la mise à jour; en particulier: Moto Z4, Z3, Z3 Play, One Vision, One Actio, Moto One, Moto One Zoom, G7 Plus, G7, G7 Power, G7 Play, One Action, HTC U12 Plus, U11 Plus, U11, U11 Life, Realme XT, Realme X, X2 Pro, 2 Pro, Realme 3, 3i, 3Pro, Realme 5, Realme 5S, Realme 5 Pro, Realme C2, Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ3, Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact et XZ2 Premium.