voici les sorties de février

Pour accélérer le temps en attendant quelques jeux vidéo pour lesquels les nerds sont inquiets (comme Cyberpunk 2077, The Last of Us part II, ou même le remake de Final Fantasy VII), nous aimerions recommander une prochaine série juste ce mois de février. Les jeux dont nous parlerons sont ceux sortants pour Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC.

Voici les jeux qui sortiront en février pour ces consoles

Le 4 février, il y a quelques jours, il est sorti sur PS4, Monster Energy supercross 3. Le jeu propose un mode multijoueur en ligne, les écuries officielles du championnat Supercross actuel et un éditeur de pilotes plus large: un soin essentiellement plus important que dans les jeux précédents. Le 4 février également, il est sorti sur PS4, Zombie Army 4 Dead War (pour ceux qui aiment tirer), ainsi qu’une sorte de jeu de rôle appelé L’âge du cristal sombre de la tactique de résistance.

En ce qui concerne PC et Google Stadia, le service de jeu en streaming de Google, Darksiders Genesis sortira le 14 février. On se souvient aussi de la sortie de rêves, de Warriors Orochi 4 Ultimate, ainsi qu’une mise à jour de Street Fighter 5, l’édition Champions (avec 200 skins alternatifs et 40 combattants différents). À partir du 18 février, nous vous rappelons la sortie de Pack 10e anniversaire Bayonetta & vVanquish, le cercueil et le tireur Hunt Showdown, une horreur de survie. à Wasteland Remastered au lieu de cela, nous devrons attendre le 25 février, vous rappelant également que le troisième épisode de la saga sera bientôt disponible, déjà en production pour le moment. Voici une liste de certains des nombreux jeux qui sortiront ce mois-ci, profitez-en!