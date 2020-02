Voici les spécifications probables du nouveau SoC d’Intel, Core i9-10900K

Le lancement par Intel de ses nouveaux processeurs de dixième génération, nom de code Lac S-Comet.

Cette nouvelle famille de processeurs sera basée sur un processus de production 14nm, qu’Intel a porté au maximum optimisation possible.

Voici les spécifications du Core i9-10900K

Selon les repères publiés dans la base de données 3DMark, le futur processeur Intel domestique aura bien 10 cœurs, qui grâce à la technologie HyperThreading sera en mesure de gérer presque 20 fils en parallèle.

Pour faire un clin d’œil aux fréquences de travail, qui partent d’une base de 3,7Ghz, pour arriver ensuite grâce au nouveau Turbo Boost Max 3.0 jusqu’à 5,2Ghz pour un noyau unique exploité à son plein potentiel.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi la possibilité d’un nouvelle poussée de 100Mhz, puis jusqu’à 5,3Ghz, grâce aux nouvelles technologies Augmentation de la vitesse thermique.

Si, au contraire, les cœurs fonctionnent tous ensemble à la puissance maximale, ils peuvent recevoir un coup de pouce jusqu’à 4,8Ghz, incrémentable jusqu’à 4,9Ghz grâce à la technologie mentionnée ci-dessus.

Les nouveaux processeurs auront un 125 watts TDP, avec des pics de 250 à pleine capacité, ils reposeront sur la nouvelle prise LGA 1200, qui équipera les nouvelles cartes mères Intel qui seront annoncées en mai, ce qui implique l’impossibilité pour monter les futurs processeurs sur des cartes mères d’ancienne génération.

On ne sait pas encore grand-chose sur la date de sortie possible de ces nouveaux processeurs, probablement leurs débuts à Computex 2020 à Taipei en conjonction avec le lancement des cartes mères équipées de la prise compatible pour les faire fonctionner.