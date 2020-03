voici les spécifications techniques et le design

Vers la fin de ce mois, un nouveau smartphone appartenant à la gamme moyenne-haute arrivera officiellement sur le marché honneur, c’est-à-dire le nouveau Honor 30S. Malgré cela, il semble que la société chinoise soit prête à dévoiler un autre smartphone appartenant à la gamme moyenne-basse du marché, ou le prochain Honor Play 9A.

Honor Play 9A: voici les prétendues spécifications techniques

Pour révéler cette première information sur le nouveau niveau d’entrée de honneur était le bélier bien connu Ishan Agarwal. Le bailleur, en particulier, a signalé à la fois les spécifications techniques alléguées et la conception alléguée de l’appareil. En partant de l’avant, il y en aura un grand ici Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,3 pouces en résolution HD +. Pour distinguer l’affichage, il y en aura un petit encoche goutte à goutte centrale où il y aura un appareil photo selfie avec un capteur de 8 mégapixels.

L’arrière de l’appareil sera plutôt caractérisé par la présence d’une zone rectangulaire dans laquelle on sera placé double caméra. Plus précisément, les capteurs photographiques seront égaux à 13 et 2 mégapixels. En plus des caméras, un capteur biométrique de déverrouillage sera placé à l’arrière du smartphone.

Du point de vue des performances, cependant, selon le bailleur, le processeur monté à bord du nouvel appareil de l’entreprise sera le SoC MediaTek Helio P35. Ce dernier sera soutenu par des coupures de mémoire de 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne. Le logiciel installé à bord sera Android 10, mais les services Google seront également manquants sur cet appareil. La batterie sera alors bien 5000 mAh, tandis que la taille et le poids total de l’appareil seront égaux à 159,07 × 74,06 × 9,04 mm et 185 grammes.