voici les supermarchés qui vous éloignent du virus

La période que traverse notre pays est presque surréaliste. Personne n’aurait imaginé à distance qu’ils vivraient dans une telle situation. L’isolement et la quarantaine sont des mots inconnus de la plupart des citoyens du Bel Paese. Avec l’annonce de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 11 mars après-midi, dans lequel il déclare l’urgence du coronavirus pandémique planétaire et la discours consécutif du Premier Comte le 11 mars au soir, lorsque les restrictions à tous les citoyens italiens ont augmenté, le resserrement total a été donné à une situation qui se révèle plus difficile qu’on ne le pensait initialement. La règle principale qui tourne autour du coronavirus est éviter tout type de rassemblement, ils l’ont répété de toutes les manières étant donné la facilité de transmission que ce virus a entre les êtres humains. L’une des causes de la surpopulation est sans aucun doute lorsque nous allons acheter des fournitures, le fameux “shopping” si cher aux Italiens. Ci-dessous, nous présentons un guide complet de quelles sont les chaînes qui vous permettent de recevoir des produits d’épicerie à la maison, vous évitant, à ce moment plus que jamais, de faire partie des endroits fermés et bondés.

Les chaînes qui vous permettent de magasiner en ligne

AMAZON PRIME MAINTENANT permet, avec un minimum de 15 euros de dépenses, de vous voir livrer les fournitures directement à votre domicile, avec une dépense d’au moins 50 euros la livraison sera gratuite. Compte tenu de la grande demande, les temps ne seront pas rapides comme l’éclair, mais avec quelques jours, les achats seront à votre domicile.

EATALY livrera les fournitures que vous avez choisies dans les villes de Turin, Rome et Milan. La dépense doit être supérieure à 39 euros. L’entreprise tient à préciser qu’en ces jours d’urgence totale, les délais peuvent être légèrement plus longs que d’habitude.

COOP permet les achats en ligne à Rome, Vénétie et Émilie-Romagne

CARREFOUR vous permet de magasiner des fournitures sur votre boutique numérique. La livraison est gratuite pour les plus de 60 ans ou pour ceux qui passent des commandes de plus de 70 euros. Une initiative louable entreprise par la marque française permet, pour les personnes âgées peu familiarisées avec Internet, de passer la commande également par téléphone en appelant le numéro 800 650 650.

ESSELUNGA tout comme Carrefour, il offre la livraison gratuite à ceux de plus de 60 ans. Compte tenu de la forte demande, les commandes peuvent être livrées après quelques jours.

CORTILIA offre la livraison gratuite à toute personne qui commande plus de 29 €.

La vie à l’époque du coronavirus donc, où la technologie tente en quelque sorte de se rendre accessible aux citoyens, dans ce qui est le moment le plus difficile depuis de nombreuses années maintenant.