voici les trois méthodes pour bloquer leurs appels

la centre d’appel ils continuent d’ennuyer de nombreux consommateurs en raison des innombrables appels et des opérateurs téléphoniques lourds et grossiers. De plus, les escroqueries téléphoniques continuent d’augmenter de manière significative, ce qui incite les consommateurs à se méfier des télémarketing.

Beaucoup recherchent une méthode pour ne plus en recevoir appeler à des fins commerciales et heureusement sur le net il est possible de trouver différentes solutions. Voici plus de détails dans le paragraphe suivant.

Centre d’appels: voici comment bloquer définitivement leurs appels

Le web vous permet de découvrir les innombrables méthodes pour bloquer définitivement les centres d’appels et leurs appels à des fins commerciales, souvent indésirables. La méthode que tout le monde connaît est la registre des oppositions: un outil conçu et développé parAGCOM.

Cet outil vous permet de saisir votre numéro dans un registre indiquant que le propriétaire du numéro ne souhaite pas recevoir ce type d’appels. Faites-en un inscription en ligne et gratuit directement depuis le site officiel pour terminer cette opération.

Alternativement, grâce à l’innovation de la technologie et des smartphones, des applications spéciales peuvent être téléchargées. Les plus utilisés sont:

téléphone: une application conçue et développée par le géant de Mountain View, Google. C’est une application avec un filtre très spécifique: bloquez les appels entrants des centres d’appels afin de ne même pas faire sonner le smartphone. Il ne présente aucun type de coût.

TrueCaller: dans ce cas également, l’application est gratuite et a pour but de bloquer définitivement les appels à des fins commerciales et tous les spams SMS.