voici les trois séries télévisées qui valent le détour

L’opérateur téléphonique Tim offre à ses utilisateurs une plate-forme de streaming en ligne pleine de contenu multimédia, y compris des films, des documentaires et des séries télévisées, Tim Vision.

Une plateforme qui, comme toutes les autres, nécessite un abonnement mensuel et propose différents contenus en Qualité HD et sans publicité. Un service à exploiter pour ceux de cette quarantaine qui veulent retirer leurs pensées pendant quelques heures en regardant une belle série télévisée sur votre canapé.

Série télévisée à regarder absolument sur Tim Vision: les voici

Un des série télévisée regarder est définitivement Vikings, une histoire fiction se déroulant au IXe siècle entre les îles britanniques et la Scandinavie. Une série télévisée parfaite pour ceux qui aiment les guerres et le pillage, car elle se concentre sur un personnage nommé Ragnar, un jeune Viking qui, pendant l’été, met à sac d’autres villes avec ses camarades villageois.

Six saisons sont actuellement disponibles pour un total de quatre-vingt-neuf épisodes.

Une autre série télévisée disponible sur la plateforme est Journal d’un nerd superstar très sympa et surtout adolescente car elle raconte l’histoire d’une lycéenne nommée Jenna qui aimerait s’intégrer dans le milieu scolaire.

À ce jour, cinq saisons sont disponibles pour un total de quatre-vingt-neuf épisodes.

Enfin, il est absolument impossible de ne pas regarder Killing Eve, surtout pour ceux qui aiment le genre thriller. L’intrigue se concentre sur deux femmes, Eve et Villanelle, qui se chassent parce que la première est un agent de sécurité du MI5 et la seconde un tueur.

Une intrigue incroyable aux mille rebondissements et jamais prévisible. Deux saisons sont disponibles aujourd’hui pour un total de seize épisodes.