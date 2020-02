Voici l’étrange demande d’Apple à Hollywood

Rian Johnson, est un réalisateur célèbre opérant à Hollywood, en fait, il a récemment produit des films Dîner avec crime, Looper et Star Wars: The Last Jedi.

Dans une interview dirigée par Vanity Fair au réalisateur, il a fait quelques déclarations bizarres qui ont laissé tout le monde un peu déplacé.

Voici les déclarations

Dans l’interview, le célèbre réalisateur a parlé de nombreux faits particuliers et drôles, en se concentrant sur un inhérent à laSociété Cupertino.

Il précise qu’il ne devrait peut-être pas révéler de telles déclarations, mais après un rire sincère, il dit qu’Apple dans sa politique concernant l’utilisation de ses produits dans les films, interdit l’utilisation d’appareils par les méchants présents.

En fait, Apple autorise l’utilisation de ses produits tant que cette règle est respectée, une déclaration qui n’aide certainement pas les cinéphiles mystérieux, puisque désormais il sera facile de reconnaître le rôle des personnages basé uniquement sur l’utilisation ou non des appareils avec la pomme.

Apple est connu pour sa politique stricte concernant la façon dont ses appareils sont utilisés, photographiés et représentés, en fait comme si cela ne suffisait pas, la société affirme qu’ils sont encadrés dans de bonnes conditions d’éclairage et situations ou contextes qui leur disent de façon positive.

Une déclaration quelque peu inhabituelle, mais qui confirme cependant les soupçons de nombreux utilisateurs, qui ont développé il y a plusieurs années une théorie selon laquelle les gentils n’utilisaient que des appareils Apple dans certains films.

Apparemment, l’intuition était bonne, puisque maintenant c’est un réalisateur qui le dit.