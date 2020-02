voici l’initiative avec Sky et DAZN inclus

TIM au cours de ces premières semaines de l’année, il ne néglige pas sa proposition télévisuelle. Bien au contraire. L’opérateur national de téléphonie s’est engagé à privilégier de plus en plus ses promotions dédiées aux contenus vidéo. Merci à TIMvision, les abonnés peuvent accéder à une série télévisée et à un conteneur de films comme alternative à Netflix ou Amazon Prime Video.

TIM, sur TIMvision aussi le football et le sport avec cette nouvelle offre

L’objectif de TIM est de faire croître de plus en plus sa TIMvision. En ce sens ils s’expliquent deux accords importants stipulé par l’opérateur. Après les séries télévisées et les films, TIMvision sera désormais également préparatoire à la visualisation de contenus footballistiques et sportifs.

Un premier partenariat conclu par TIM est celui avec Sky. Directement via TIMvision Box, les utilisateurs pourront accéder à l’application NOW TV pour profiter d’importantes exclusivités telles que la Serie A, la Ligue des Champions, le tennis, les moteurs et bien plus encore. Grâce à l’application NOW TV, vous pouvez également regarder toutes les principales chaînes sportives Sky en direct.

Le deuxième accord de TIM est spéculaire. Après Sky, en fait aussi DAZN il est accessible de manière très simple avec une TIMvision Box. Grâce à cet appareil, il est possible d’accéder à des contenus tels que Serie A, Serie B et Spanish Liga, USA sports.

L’aspect le plus positif pour les utilisateurs de ces deux initiatives réside cependant dans les prix. TIM, en fait, garantit aux abonnés la possibilité de souscrire au ticket Sport avec un coût mensuel avantageux. Pour la visualisation des chaînes et contenus Sky plus ceux de DAZN, les utilisateurs n’auront qu’à payer 29,90 euros tous les trente jours.