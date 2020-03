voici l’initiative de solidarité lors de cette urgence

Depuis quelques heures, l’opérateur virtuel aussi Optima Mobile a décidé de rejoindre l’initiative solidarité numérique commencé par certains opérateurs italiens au début de cette période d’urgence en Italie.

Ces derniers jours, Vodafone et Tim ont également décidé de soutenir leurs utilisateurs, séparés chez eux, en leur donnant un Giga illimité pendant un mois. Découvrons l’initiative Optima.

Optima Mobile: voici l’initiative de solidarité en cette période d’urgence

L’opérateur a décidé d’en démarrer un Campagne d’information par SMS destiné à certains clients rechargeables dans le but d’augmenter leur Giga pendant trois mois sans frais supplémentaires. Voici un exemple de SMS que certains clients reçoivent: “Cher client, chez les Italiens, il y a Optima! Nous vous donnerons 20 Go de plus par mois pour les trois prochains mois #iorestoacasa #Optimainsiemeate “.

En détail je suis 20 Go de trafic Internet mobile pendant 3 mois. L’offre supplémentaire ira à activer automatiquement et le client recevra un SMS de confirmation. Hier, 25 mars 2020, l’initiative aurait dû être présentée par Optima Mobile, atteignant tous les clients impliqués. Si vous n’avez pas encore reçu de SMS, vous pouvez voir que l’opérateur a voulu choisir d’autres utilisateurs, qui ont moins de Giga de trafic dans leur offre.

C’est une initiative en ligne avec l’appel à la Solidarité Numérique également promu à la lumière des mesures restrictives prises ces derniers jours dans toute l’Italie par le biais du Dpcm correspondant. Pour connaître toutes les offres que l’opérateur propose durant cette période, il vous suffit de jeter un œil sur son site officiel, vous trouverez sûrement une offre qui vous convient!.