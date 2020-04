voici l’offre à 6,99 € par mois pour les clients Iliad

Dès le premier jour, l’opérateur WindTre a présenté des promotions incroyables et des offres pratiques, avec un contenu de trafic de données abondant et riche en Giga. Les offres d’attaque d’opérateur, en particulier pour les clients qui décident de transférer le numéro de l’opérateur précédent, méritent une attention particulière. la WindTre Go 50 Fire +par exemple, c’est le tarif dédié aux nouveaux clients qui effectuent la portabilité depuis Iliad, Fastweb ou CoopVoce.

WindTre Go 50 Fire +: voici l’offre dédiée aux clients Iliad et MVNO!

L’offre WindTre Go 50 Fire + ne peut être activée que par les clients Iliad, Fastweb et CoopVoce, qui peut l’obtenir sans encourir de frais d’activation.

La promotion vous permet de recevoir chaque mois: minutes illimitées vers tous les numéros, 200 SMS vers tous les numéros et 50 Go de trafic de données. Le coût à engager pour les montants de renouvellement pour seulement 6,99 euros par mois, à payer par crédit.

Les nouveaux clients peuvent acheter la nouvelle carte SIM WindTre en utilisant le site Web officiel de l’opérateur http://www.windtre.it, qui offre la possibilité de la recevoir directement à domicile, sans avoir à supporter de frais de livraison. L’achat implique une dépense de seulement 16,99 euros, dont 6,99 euros à payer pour le premier renouvellement anticipé de la promotion; et 10,00 € pour obtenir la carte SIM.

Il n’y a pas de frais supplémentaires, mais en cas d’épuisement précoce des 200 SMS fournis par l’offre, un coût de 0,29 euro sera engagé pour chaque SMS envoyé.

quelques-uns services importants sont inclus dans le prix, notamment le service de messagerie vocale, le service Free I Seeked You et le SMS de retour.