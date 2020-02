voici l’offre dédiée aux clients Iliad et MVNO

ho Mobile adresse également ce mois-ci sa meilleure offre Clients Iliad et MVNO qui achètent une nouvelle carte SIM en demandant le transfert du numéro. Le faible coût de Vodafone vise donc à entraver ses principaux concurrents en permettant aux nouveaux clients de recevoir des quantités exceptionnelles de trafic de données. En fait, procéder à l’activation de l’exceptionnel offre que j’ai. 5,99 €, les clients concernés peuvent obtenir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

L’offre que j’ai. 5,99 €, ainsi que les autres tarifs low cost Vodafone, peuvent être activés dans les points de vente ou via le site officiel de l’opérateur. Les clients qui achètent en ligne peuvent recevoir la nouvelle carte SIM en la récupérant dans l’un des différents marchands de journaux affiliés ou avec la livraison gratuite par messagerie. Le transfert du numéro peut ensuite être effectué via leapplication officielle du manager, qui vous permet également de suivre le tarif, connaître la consommation et éventuellement demander le renouvellement anticipé de la promotion.

Les clients Iliad et MVNO qui passent à ho Mobile font face à des dépenses très négligeables. En fait, l’activation nécessite un coût initial de seulement 6,99 euros. Le renouvellement de la promotion, en revanche, prévoit une dépense de seulement 5,99 euros par mois, à payer par crédit restant comprend les services suivants:

sms que j’ai. nommé

navigation par hotspot

appel en attente

renvoi d’appel

Grâce au numéro 42121, il est également possible de connaître le crédit restant gratuitement.