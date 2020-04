voici l’offre incroyable avec 200 Go, SMS et minutes illimitées

Jusqu’au 4 mai 2020, sauf extension supplémentaire, tous ceux qui décident d’acheter une nouvelle SIM WindTre auront la possibilité de demander l’offre Édition spéciale illimitée 200. Le gestionnaire avait initialement fixé la date d’expiration au 19 avril mais prolonge désormais le délai permettant aux clients intéressés de demander le tarif, qui peut être activé via le site officiel de l’opérateur WindTre.

Offre WindTre Unlimited 200 Special Edition: 200 Go, minutes et SMS!

l’offre WindTre Unlimited 200 édition spéciale il vous permet de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, 200 SMS vers tous les numéros et 200 Go de trafic de données à vitesse maximale. De plus, il comprend dans le prix: le service de répondeur, le SMS de retour et le service que j’ai recherché gratuitement.

Les clients qui décident d’activer l’offre WindTre peuvent prendre en charge les paiements via un crédit résiduel. Chaque mois, ils pourront donc recharger leur carte SIM, également via l’application officielle du gestionnaire WindTre, et supporter les frais de renouvellement, qui s’élève à 29,99 euros.

Il n’y a aucun frais supplémentaire. Mais, après avoir dépassé les 200 SMS prévus par le tarif, vous encourrez un coût de 0,29 CENT pour chaque SMS envoyé.

L’activation de la promotion entraîne une dépense de 9,99 euros, à laquelle il faut ajouter: 10,00 euros pour obtenir la nouvelle carte SIM et 29,99 euros pour le renouvellement anticipé du tarif. Ainsi, au moment de l’achat, l’opérateur demandera de souder un dépense totale de 49,98 euros.

Veuillez noter que la date d’expiration de l’offre est actuellement fixée au 4 mai 2020, mais peut être sujette à d’autres modifications. De plus, si vous souhaitez obtenir de plus grandes quantités de SMS et de trafic de données, la version Easy Pay continue d’être disponible.