voici l’offre pour les clients qui activent un nouveau numéro

L’opérateur WindTre lance une promotion dédiée aux clients qui procèdent à l’activation d’une nouvelle ligne, à savoir: WindTre Start Limited Edition. Les nouveaux clients peuvent demander l’activation via le site Web officiel du gestionnaire, ce qui leur permet de recevoir la nouvelle carte SIM par courrier, sans encourir de frais d’expédition.

Passez à WindTre: minutes, SMS et gigaoctets de trafic de données avec l’offre Start Limited Edition!

la Promotion WindTre Start Limited Edition il ne sera disponible que jusqu’au 3 avril. Par conséquent, les clients qui décident d’activer une nouvelle ligne avec l’opérateur WindTre disposent encore de quelques jours pour la demander et la recevoir mensuellement:

Minutes illimitées vers tous les numéros

200 SMS vers tous les numéros

10 Go de trafic de données à vitesse maximale

Le coût à engager pour le renouvellement du tarif est de pour seulement 11,99 euros, à payer par crédit. L’activation, cependant, peut se faire gratuitement, n’entraînant qu’une dépense de 21,99 euros pour la nouvelle carte SIM et le premier renouvellement anticipé du tarif. Veuillez noter, cependant, qu’il sera possible de ne pas engager de frais d’activation uniquement pour les clients qui effectuent l’achat via le site officiel du gestionnaire, ce qui vous permet de recevoir la nouvelle carte SIM sans encourir de frais d’activation.

Encore WindTre inclus dans le prix certains services importants, à savoir: le service de réponse téléphonique, le service de recherche gratuite et le SMS de confirmation de retour. En consultant le site officiel du manager, il est possible de connaître tous les détails relatifs à la promotion et comment désactiver les différents services.