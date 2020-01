Voici MiniLED, les écrans qui nous préparent pour l’avenir

Avant même la disparition des téléviseurs et moniteurs à tube, le Technologie LCD Il s’améliore continuellement. Après avoir atteint maturité relative Au début de la dernière décennie, l’OLED a fonctionné comme un substitut de facto à sa meilleure reproduction des couleurs, avec un contraste plus élevé et des noirs plus profonds.

Cependant, le convoité OLED conserve certains inconvénients comme une production limitée – avec des prix encore élevés – ou limitations techniques – comme la persistance de l’image ou sa luminosité limitée – qui permettent aux panneaux LCD de les dépasser à nouveau dans certains environnements.

C’est grâce à MiniLED, ce qui minimise l’impact du rétro-éclairage unique des écrans LCD, ce qui permet d’éliminer une bonne partie de ces inconvénients et même de les inventer comme leurs propres forces. Voyons comment ils y sont parvenus et pourquoi le présent des écrans LED est si brillant dans leur Route vers une microLED toujours en développement.

De LCD à OLED, et retour

Avec quelques premières tentatives quelque peu paresseuses de la section la plus technique, le OLED est passé aux écrans IPS. Elle n’a pas réussi, c’est-à-dire dans tous les segments de produits. Oui on voit que ce type d’écrans dominer sur les smartphones et téléviseurs haut de gamme. Et bien que cela ait diminué au fil des ans, son coût relativement élevé lui permet de prendre du recul par rapport aux propositions LCD classiques à des caractéristiques similaires dans la gamme la plus basse du marché.

Sur un écran LCD, le cristal liquide est essentiellement une série de couches qui laissent entrer ou bloquent la lumière provenant de son arrière. Ce contre-jour il peut être technologiquement très différent, et traditionnellement, il a été d’une seule pièce. Alors que certains téléviseurs de milieu de gamme ont déjà un rétroéclairage latéral, ou Edge-Lit, où il est possible de réduire la luminosité localement, cette technique d’éclairage a des performances assez limitées.

Cela est pertinent car la possibilité de bloquer le rétroéclairage d’un écran LCD reste limitée, même dans les générations les plus avancées. Ce chassant des contrastes toujours plus élevés Il a accueilli OLED avec ses bras. Cette technologie, basée sur des diodes organiques, a révolutionné le fonctionnement des panneaux, activant chaque pixel – chaque sous-pixel, étant précis – indépendamment.

Les écrans rétroéclairés uniformes atteignent généralement, et sous les meilleurs panneaux, des contrastes allant jusqu’à 5 000: 1 quartiers. Rapports déjà très bons, mais désespérément loin du contraste imbattable dans les environnements sombres fournis par OLED, étant en mesure d’activer complètement un pixel tout en gardant le adjacent complètement éteint.

Mais ce contraste local si imbattable et caractéristique de l’OLED ou ses grands angles de vision proviennent de la main de quelques inconvénients qui n’ont pas pu être complètement sauvés au fil des ans. Parmi eux, nous avons, en plus du coût susmentionné, certains luminosité limitée; une grande consommation dans la représentation de la cible, car il faut activer chaque point; le marquage d’écran, caractéristique de l’utilisation ou de la présence d’inhomogénéités dans son éclairage.

En attendant MicroLED, MiniLED approche une partie de ses avantages, en gardant le prix à distance

Il est déjà apparu depuis quelques années MicroLED comme l’avenir des écranset à différents niveaux. À la fois en termes de qualité d’image et de luminosité maximale, de haute densité de pixels – même si nous n’y sommes pas encore – et d’efficacité énergétique. Tous ces avantages sont encore dépassés par le coût élevé et les faibles volumes d’une étape initiale dans laquelle le processus de fabrication est encore très long et coûteux.

Cependant, certains fabricants ont déjà des produits finaux pour le marché des entreprises – prêts à payer plus pour des écrans d’une taille monstrueuse – qui commencent à préparer le terrain pour leur arrivée dans les gammes de consommation. Samsung a récemment présenté son CES 2020 nouveaux modèles de téléviseurs MicroLED dans une variété de tailles à partir de 75 pouces. Apple, pour sa part, développe déjà cette technologie, et on pourrait la voir dès la prochaine Watch of 2020, de la main de TSMC.

Pendant ce temps, il y a une grande innovation sur les écrans LCD LED qui s’ouvrent un écart dans un point intermédiaire doux Plus qu’intéressant.

MiniLED, les avantages d’une technologie actuelle en attente de MicroLED

Ainsi, alors que l’OLED est dans ce que les spécialistes dans le domaine comme LEDinside appellent “un goulot d’étranglement technologique”, et dans la période où Le MicroLED commence à s’articuler comme l’alternative, c’est le MiniLED que nous voyons de plus en plus de produits qui rapportent. Tant d’un point de vue technique qu’économique.

Pour cela il y a plus à voir le nombre de téléviseurs qui ont déjà amélioré leur plage dynamique depuis plusieurs années grâce à la utilisation de panneaux avec gradation locale Full Array. Ceux-ci utilisent des dizaines à des centaines de zones avec éclairage indépendant, pouvant s’éteindre complètement dans les zones où le noir est représenté. Cependant, ils ont toujours la limitation de taille – plus il y a de zones, mieux c’est, bien que plus cela coûtera cher – en maintenant un contraste local limité au panneau natif.

Samsung utilise ces systèmes de rétroéclairage, souvent appelés FALD – par son acronyme – dans ses téléviseurs QLED haut de gamme tels que le Q900R, avec de l’ordre de 500 zones, mais de plus en plus aussi en bas. D’autres fabricants tels que Sony, LG ou Vizio mettent également en œuvre ces systèmes pour améliorer le contraste sans quitter l’écran LCD.

Ils sont également courants dans moniteurs haut de gamme, aussi bien pour les jeux que pour les professionnels. Récemment, nous avons vu certains moniteurs promouvoir une luminosité de plus de 1000 nits, comme le dernier d’Acer, présenté au CES précédent, qui promet des pics de luminosité pouvant atteindre 1400 nits, grâce à son éclairage avec environ 1200 zones indépendantes.

C’est Apple qui s’est plongé dans les moniteurs hautes performances de la niche audiovisuelle, avec son Pro Display XDR. Il l’a fait en introduisant une résolution de 6K, une luminosité maximale de 1600 nits et un rétro-éclairage avec environ 600 zones qui permettent d’atteindre les noirs plus les noirs et les blancs plus éclatants, pour ajouter à l’expérience HDR.

Encore une fois, bien que OLED répondrait à la plupart de ces utilisations, l’utilisation de MiniLED apporte une bonne partie des avantages sans compromettre à la fois la section des prix. Tellement, que nous commençons à les voir également dans les ordinateurs portables. Comme la dernière présentée par MSI, qui propose 240 zones de rétroéclairage au format mobilité et qui commence comme l’une des tendances des ordinateurs portables d’ici 2020.

À tel point qu’Apple devrait déjà utiliser cette technique d’éclairage également sur votre iPad Pro et MacBook Pro cette année Cela a été récemment déclaré par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui a mis les prévisions à pas moins de quatre à six produits de la pomme mordue en 2020 avec MiniLED à bord.

Et bien que les zones de rétroéclairage soient encore relativement modestes en quantité, MiniLED a encore une tournée. Ceci est certifié par TCL, l’un des plus grands fabricants de ce type de panneaux dans le monde, avec sa nouvelle technologie Vidrian MiniLED. Ils ont révélé au CES ce que, selon la société, “le premier téléviseur au monde avec rétro-éclairage mini-LED, avec plus de 25 000 zones de rétro-éclairage de classe micromètre”.

En tenant compte du fait qu’ils correspondent actuellement à un panneau 8K, dont la résolution totale est d’environ 33 millions de pixels, nous voyons que chacune de ces LED éclairerait dynamiquement des blocs d’environ 1300 points. Toujours pas MicroLED, mais nous nous rapprochons et nous le verrons de plus en plus jusqu’à ce qu’il soit prêt à faire le grand saut.