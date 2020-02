Voici Nikon D6, le nouveau SLR phare de Nikon

Nikon a toujours été l’une des sociétés de référence dans le domaine photographique, car dans son histoire, elle a toujours proposé à la vente des produits d’excellente qualité et des performances sans compromis.

Le nouvel appareil photo reflex vient d’être présenté, il réaffirme le concept, réunissant tout ce qu’un fan peut désirer.

Voici les spécifications

Le nouveau reflex Nikon est livré avec un capteur CMOS plein format 20,8 Mpx combiné avec le dernier processeur sorti par la société, leExpeed 6.

La gamme native ISO passe 100-102400 (extensible jusqu’à 50-3280000).

Le vrai glaçage est le système de mise au point, qui représente le plus avancé jamais créé par Nikon, avec 105 collimateurs AF croisés avec sensibilité -4,5 EV, sélectionnable soit par des commandes manuelles, soit en s’appuyant sur l’un des 17 combinaisons possibles.

Cette fonction vous permet de vous concentrer sur des sujets dans des conditions d’éclairage critiques ou presque absentes ou sur des sujets en mouvement rapide.

Ne manquez pas le viseur optique qui implique un zoom 0,72x qui est combiné avec la connectivité WiFI, Bluetooth, GPS et connexion filaire 1000BASE-T.

Au niveau de l’enregistrement vidéo, le Nikon D6 peut enregistrer des films en 4K Ultra HD à 30,25 et 24 images par seconde, FullHD à 60p, 50p, 30p, 25p et 24p e HD à 60 et 50 Fps.

Le poids est d’environ 1405 grammes, un peu moins que le modèle précédent.

Le nouveau Nikon SLR sera disponible à partir d’avril, avec un prix catalogue (actuellement américain uniquement) de 6499,95 USD, environ 6000 €.

Certes, c’est un modèle dédié au plus haut de gamme du marché, mais qui réaffirme une fois de plus la qualité de Nikon dans son domaine.