Voici nos 10 jeux de sport préférés pour surmonter la quarantaine

Un par un, les ligues et compétitions sportives les plus excitantes du monde nous ont quittées à cause de la coronavirus. Même les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés en raison de la pandémie. Heureusement, les amateurs de sport ont une excellente alternative pour survivre à la quarantaine: les jeux vidéo de sport.

Ohh oui, il existe une grande variété de titres qui nous permettent de vivre des émotions très proches de celles provoquées par meilleurs sports dans le monde et nous nous permettons d’énumérer certains de nos favoris afin que vous n’hésitiez pas à les jouer pendant que vous attendez chez vous le retour de l’activité sportive.

Nous ne répertorions pas les jeux vidéo de sport car c’est à vous de définir le meilleur. De plus, si vous sentez qu’il en manquait un, vous savez, Vous avez la boîte de commentaires pour le suggérer.

FIFA 20:

Impossible de ne pas jouer FIFA 20 tandis que le football reprend ses activités normalement. Peut-être le jeu vidéo le plus complet pour les amateurs de football car en plus de prendre l’enthousiasme des meilleures ligues et compétitions du monde, comme les Champions, les Libertadores, le Premier ministre, la Bundesliga, la Ligue espagnole et plus encore, vous pouvez vivre des rencontres passionnantes dans les rues avec votre Mode VOLTA, ou mettre sur pied une équipe imbattable avec les stars du Ultimate Team.

NBA 2K20:

Si vous voulez contrôler meilleures superstars de la NBA dans lequel l’émotion revient aux portées ou pour vivre le basket le plus pur qui se joue dans les quartiers des États-Unis, NBA 2K20 C’est la meilleure alternative pour le faire dans le confort de votre maison.

F1 2019:

Fanatique de course? Formule 1 a été fortement affectée par la coronavirus et ce sera un énorme défi de tout ramener à la normale pour cette industrie. Mais vous ne devez pas arrêter de profiter du son des moteurs pendant que cela se produit Avec ce titre qui vous permet de vivre toute l’excitation d’un Grand Prix au volant des meilleures équipes.

MLB The Show 20:

Sans COVID-19, cette même semaine, la saison 2020 des ligues majeures aurait commencé. Mais rassurez-vous, nous garantissons que Avec MLB The Show 20, vous sentirez que vous vivez un jeu authentique de votre équipe préférée parce que les créateurs ont tiré au sort avec réalisme. Pour le moment, il n’est disponible que pour PlayStation 4, mais à partir de l’année prochaine, il pourra également être apprécié par les utilisateurs de Xbox et de Nintendo.

MADDEN NFL 20:

En ce moment, le NFL n’a été affecté que par coronavirus Concernant le Draft 2020. Cependant, les mois sans football sont généralement éternels pour tous ceux qui aiment ce sport et le seront encore plus en quarantaine. C’est donc une merveilleuse idée de passer des heures jouer des matchs entre les meilleures équipes, emmenant votre propre QB du monde collégial au sommet de la ligue dans le Mode carrière, ou réunir les meilleurs joueurs du présent et du passé avec leur équipe Équipe ultime.

PES 2020:

Au milieu de son 25e anniversaire, il est impensable d’avoir une PlayStation 4 ou Xbox One à la maison et de ne pas donner quelques heures à l’eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Avec ce jeu vidéo, l’attente ne sera pas si longue pour revoir les personnages de football sur le terrain car ce simulateur recrée leurs mouvements et joue magistralement.

WWE 2K20:

Le salon WWE a également son propre simulateur pour PlayStation 4, Xbox One et PC, ce qui en fait l’une des meilleures options maintenant que de longues heures à la maison vous attendent. Recréez des batailles épiques sur le ring avec votre liste spectaculaire de combattants masculins ou féminins (à la fois du moment et des légendes d’hier) ou profitez de son mode SuperCard.

UFC 3:

Si vous êtes plus fan de UFC celle de la WWE, vous ne pouvez pas laisser passer la quarantaine sans mettre en pratique vos meilleurs coups de pieds et prouver que vous êtes l’ultime combattant d’arts martiaux mixtes et prendre des décisions pour que votre combattant devienne le plus grand. En plus, la bande originale de ce titre est mémorable.

Mario & Sonic aux Jeux Olimpyc:

Comme nous l’avons dit au début, Tokyo 2020 est une autre victime du coronavirus. Mais quelle meilleure façon d’oublier cette boisson amère pour le sport que disputant 21 disciplines olympiques officielles en compagnie peut-être des deux personnages les plus aimés des jeux vidéo (avec tous ses amis). N’hésitez pas à en profiter si vous avez votre Nintendo Switch.

Descendants

Nous clôturons cette liste de jeux vidéo sportifs avec un pari fort. Descenders est un titre conçu pour découvrir toute l’adrénaline du VTT avec des descentes rapides sur des terrains bien conçus où les erreurs sont payées cher.