Voici pourquoi le 1DX Mark III de Canon est un meilleur appareil photo de sport que le Sony A9 II

Canon sort un boîtier de la série 1 tous les quatre ans pour coïncider avec les Jeux olympiques. Ils sont conçus pour la vitesse et les performances, et ces quatre années sont consacrées à perfectionner le jeu de tir sportif de niveau professionnel de la prochaine génération. Et perfectionné, c’est exactement ce que Canon a fait, avec l’EOS 1D X Mark III, l’un des meilleurs appareils photo actuellement disponibles – qu’il soit sans miroir ou DSLR.

Et le 1D X Mark III est un peu des deux – alors qu’il s’agit d’un reflex numérique dans l’âme, le 1D X Mark III offre des résultats spectaculaires avec le miroir verrouillé. En fait, si Canon avait décidé de renoncer complètement au miroir, le 1D X Mark III aurait été une merveille sans miroir. À tel point que nous nous sommes retrouvés à le comparer avec la dernière caméra de sport de Sony, l’Alpha A9 II.

C’est dans cette direction que les caméras se dirigent de toute façon – l’avenir de la photographie est sans miroir et il est fort probable que le Mark III sera le dernier reflex numérique phare de Canon.

Si cela s’avère vrai, alors les reflex numériques de Canon sortent avec un bang. Le 1D X Mark III a une technologie intéressante sous le capot qui nous donne un aperçu de l’avenir des appareils photo Canon – à commencer par le nouveau capteur Digic X. Cette puce, que l’on ne trouve actuellement que dans le 1D X Mark III, est si rapide que vous pouvez regarder la boîte de mise au point se verrouiller sur un sujet et le suivre en temps réel, sans pratiquement aucun décalage. Avec la plupart des autres appareils photo, y compris le propre EOS R de Canon, vous constaterez toujours que la zone de mise au point a besoin d’un peu de temps pour rattraper le sujet. Ce n’est pas le cas avec le 1D X, et cela aide à maintenir la mise au point automatique, eh bien, la mise au point.

Peu importe ce dont vous avez besoin pour capturer, le Canon EOS 1D X Mark III peut très bien le faire | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF 70-200 mm f / 2.8L IS III USM; 1/200 s à f / 2,8, ISO 250 (Crédit d’image: TechRadar)

Nous avons eu la chance de passer une longue période avec le nouveau reflex numérique et avons pu le tester dans différents scénarios – du tennis en salle aux séances de surf sur la plage sous la pluie, et même sous un soleil radieux au zoo. Nous avons même essayé la nature morte. Peu importe ce que nous lui avons lancé, le 1D X Mark III a produit des résultats fabuleux.

Restez concentré

Lorsqu’il est utilisé comme reflex numérique, c’est-à-dire avec le miroir baissé, il y a 191 collimateurs autofocus parmi lesquels choisir. Et comme tout reflex numérique, ces points sont tous regroupés autour du centre. Verrouillez le miroir et utilisez le 1D X Mark III comme un appareil photo sans miroir et il y a tellement plus de points sélectionnables. Ils sont répartis sur tout le cadre, donc si votre sujet se retrouve au bord d’un cadre (comme ce sera le cas pour de nombreux sports), vous pourrez toujours capturer des images qui se concentreront carrément sur le visage.

En tant que sans miroir, il y a des points de mise au point sur les bords du cadre pour garder votre sujet net comme point d’appui | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF 70-200 mm f / 2.8L IS III USM; 1/5000 s à f / 2,8, ISO 5000 (Crédit d’image: TechRadar)

C’est aussi parce que, en tant qu’appareil photo sans miroir, il suit les sujets en mouvement de façon presque transparente en temps réel. Nous disons «presque» car ce n’est pas absolument parfait. Au fur et à mesure que vous suivez et que d’autres (que ce soit des messages, des arbitres ou d’autres athlètes) gênent, la caméra perd le sujet, mais c’est presque toujours pendant très peu de temps. Le suivi avec le 1D X Mark III est un jeu d’enfant, et nous irions jusqu’à dire qu’il fonctionne mieux que le suivi de Sony sur l’Alpha A9 II.

Cela ne veut pas dire que nous nous plaignons des performances de suivi et d’autofocus de Sony – l’A9 II met un peu plus de temps à retrouver le sujet perdu, tandis que le Canon le fait beaucoup plus rapidement. Et dans l’arène compétitive de la photographie sportive, ce pourrait être cette fraction de seconde qui fait toute la différence pour capturer un moment gagnant. C’est de loin la meilleure performance de suivi d’un tireur Canon à ce jour.

Le 1D X Mark III peut garder les sujets au point même lorsque quelque chose d’autre croise leur chemin | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF 70-200 mm f / 2.8L IS III USM; 1/4000 s à f / 2,8, ISO 5000 (Crédit d’image: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Là où le Sony A9 II excelle, c’est l’AF oculaire. Il est presque toujours parfaitement visible, tandis que la détection de visage et de tête de Canon fait un charme. La mise au point automatique des yeux, cependant, n’est pas aussi importante dans la photographie sportive que dans le portrait.

Un autre facteur qui fait des performances AF du 1D X Mark III un gagnant est le nouveau contrôleur intelligent. Ce pointeur optique tactile est beaucoup plus rapide à utiliser que le joystick traditionnel de n’importe quel appareil photo moderne. En fait, c’est aussi beaucoup plus rapide que d’utiliser la barre tactile Mn-F que Canon a sur son produit phare actuel EOS R. Le toucher le plus léger et le moindre mouvement du pouce suffisent pour déplacer le point AF. S’il est trop sensible pour vous, il existe des options dans le système de menus pour changer cela.

En fait, la technologie de mise au point automatique de Canon sur le 1D X Mark III est suffisamment bonne pour ne même pas avoir besoin du contrôleur intelligent. Plus souvent qu’autrement, l’appareil photo se verrouille sur le bon sujet, à moins qu’il ne se passe trop de choses dans le cadre et que nous ne puissions pas nous plaindre. Il est dommage que Canon n’ait pas transféré le contrôleur intelligent sur le prochain appareil photo sans miroir EOS R5, mais nous nous attendons à ce que le système AF du prochain produit phare sans miroir plein format soit aussi bon que celui du 1D X Mark III.

Lorsque la tête ou le visage n’est pas visible, le 1D X Mark III se verrouille sur le corps | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF 200-400 mm f / 4L IS USM Extender 1.4x; 1/2000 s à f / 6,3, ISO 800 (Crédit d’image: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Bien sûr, il n’est pas juste de parler de performances de mise au point automatique sans tenir compte de l’objectif que vous utilisez. Les objectifs plus anciens – comme le Canon EF 200-400 mm f / 4L IS USM Extender 1.4x (lancé en 2013) que nous avons utilisé lors d’une compétition de surf à Sydney – peuvent être comparativement plus lents que les plus récents comme le EF 70-200 mm f / 2.8L IS III USM (sorti en 2018). Malgré cela, l’appareil photo est capable de faire face et vous obtiendrez beaucoup de superbes photos, quel que soit l’objectif que vous utilisez – d’autant plus qu’il y a tellement de superbes options natives à choisir.

Éclaire ceci

Le Digic X n’est pas le seul processeur sous le capot ici. Le 1D X Mark III dispose également d’un moteur Digic 8 qu’il utilise pour la mesure de l’exposition lors de l’utilisation du viseur optique de l’appareil photo (OVF). Il y a aussi un nouveau capteur de mesure RVB + IR à 216 zones de 400 000 points (par rapport à la variante à 370 000 points du 1D X Mark II), tandis que Live View utilise un système de mesure à 384 zones.

Le capteur de mesure fait du bon travail, tandis que les fichiers HEIF peuvent récupérer des détails si vous ne prenez pas de photos en RAW | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM; 1/200 s à f / 8.0, ISO 100 (Crédit d’image: TechRadar)

Les mises à niveau contribuent grandement à vous assurer que vous pouvez exposer correctement pour différents scénarios. Lors de la capture de sujets sombres sur un fond clair, par exemple, il peut être difficile de capturer des détails dans les ombres. Cependant, choisir la bonne ISO et choisir d’utiliser la mesure spot pour des sujets individuels facilite le travail.

Ajoutez à cela la possibilité de capturer des images HEIF signifie qu’il y a beaucoup de détails que vous pouvez récupérer pendant le post-traitement, comme nous l’avons fait avec l’image du chimpanzé ci-dessus. Alors que le visage du chimpanzé était parfaitement exposé malgré le soleil trop brillant derrière l’animal, le reste de son corps était perdu dans l’ombre, et il n’y avait aucune trace du gonflement sexuel de cette femelle dans le dossier d’origine. Quelques ajustements mineurs avec une application de retouche photo de base (dans notre cas, l’application Photos d’Apple sur un Mac) ont suffi pour faire ressortir les détails perdus.

Il n’y a aucune trace de bruit à des ISO élevés | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF 70-200 mm f / 2.8L IS III USM; 1/4000 s à f / 3,2, ISO 8000 (Crédit d’image: TechRadar)

La prise de vue à des valeurs ISO élevées (par exemple, ISO 8000 dans le cas de l’image ci-dessus) n’est pas non plus un problème énorme pour le Canon 1D X Mark III. Il n’y a aucune preuve de bruit à ISO 8000, mais montez à des sensibilités aussi élevées que ISO 21800 et le Sony fait un peu mieux. Cela dit, le roi actuel en basse lumière est toujours le Nikon D5, et nous nous attendons à ce que le D6 fonctionne aussi bien, sinon mieux, dans ces situations.

Même des erreurs comme cette fleur surexposée ont un effet agréable | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM; 1/250 s à f / 5,6, ISO 100 (Crédit d’image: TechRadar)

Le besoin de vitesse

La vitesse du 1D X Mark III est également quelque chose qui le distingue des appareils photo sans miroir comme le Sony A9 II. Les deux appareils photo atteignent des rafales de 20 ips, mais le Canon peut le faire en mode sans miroir lors de l’utilisation de son obturateur mécanique. D’un autre côté, l’A9 II est capable de prendre des photos en continu à 10 ips avec son obturateur mécanique. En mode silencieux, le Sony peut gérer des rafales de 12 images, mais atteint 20 ips uniquement si vous êtes prêt à capturer des fichiers RAW compressés. Le Canon atteint cette vitesse en crachant des fichiers RAW pleine résolution.

Et puis il y a la profondeur de la mémoire tampon, qui est presque illimitée (alors que le Sony A9 II est évalué à 361 JPEG). Ajoutez à cela l’adoption des cartes mémoire CFexpress pour le 1D X Mark III et vous enregistrez des centaines d’images presque instantanément.

Nous admettrons qu’à un moment donné lors des finales de tennis de l’ATP Cup à Sydney, nous avons été distraits et avons maintenu le déclencheur enfoncé plus longtemps que nous le voulions et / ou le besoin et nous sommes retrouvés avec plus de 2 000 fichiers RAW + JPEG… le Mark III à peine clignote avant qu’il ne soit à nouveau prêt à être utilisé, et tous les fichiers enregistrés sur la carte. Nous ne recommanderions jamais de faire quelque chose comme ça, à moins que vous ne testiez la fonctionnalité, mais cette erreur nous a donné une très bonne idée de la rapidité avec laquelle la caméra traite les fichiers.

On pourrait penser que bon nombre des images capturées au cours de cette longue rafale auraient eu pour effet que la grande majorité de ces images ne sont pas au point – nous avons été vraiment surpris de constater que la grande majorité était au point, avec seulement environ 50 prises de vue floues, et même ils étaient utilisables si vous ne recadriez pas pour zoomer sur le sujet. Cela montre que le 1D X Mark III continue juste le travail à accomplir sans avoir trop besoin de vous.

Bien que la fonction anti-scintillement empêche la plupart des problèmes d’éclairage, il existe des bandes sur les écrans LED | Canon EOS 1D X Mark III + Canon EF 70-200 mm f / 2.8L IS III USM; 1/5000 s à f / 2,8, ISO 5000 (Crédit d’image: TechRadar)

Faites ce que vous voulez

Le 1D X Mark III est une grosse bête. Ce n’est pas un compagnon de voyage et ce n’est pas bon marché. Bien qu’il soit très tentant de recommander l’appareil photo à pratiquement n’importe quel photographe avancé, il a besoin de plus que quelques modifications de rechange pour acheter. Cela dit, c’est un appareil photo qui vous permettra de faire n’importe quoi, même si vous n’êtes pas un photographe de sport ou de presse.

Image 1 de 5

(Crédit image: TechRadar) Image 2 sur 5

(Crédit image: TechRadar) Image 3 sur 5

(Crédit image: TechRadar) Image 4 sur 5

(Crédit image: TechRadar) Image 5 sur 5

(Crédit d’image: TechRadar)

Vous n’avez peut-être pas besoin d’un autofocus intelligent, rapide et précis en tant que photographe de paysage, et vous n’aurez probablement pas besoin de rafales de 20 images par seconde en tant que photographe de mariage ou de la faune, mais le fait est que le 1D X Mark III peut tout gérer. Même vidéo.

Pour une entreprise qui a hésité à proposer de la vidéo 4K à un moment où la concurrence en avait fait la norme – et, lorsqu’elle est arrivée, elle n’utilisait pas le capteur complet – les capacités vidéo du Mark III impressionnent. La gamme 1D n’a jamais été conçue pour être utilisée comme appareils hybrides – ils étaient historiquement destinés aux images fixes – mais Canon a montré qu’elle pouvait suivre le temps, et nous avons hâte de voir ce que l’EOS R5 peut faire.

Canon EOS-1D X Mark III DSLR …

Canon EOS-1D X Mark III …

Canon EOS-1D X Mark III …

Canon EOS-1D X Mark III DSLR …