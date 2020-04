Voici pourquoi le Pixel 4a de Google sera mort à l’arrivée – .

Google devrait lancer un Pixel 4a économique dans les prochaines semaines, un téléphone qui comportera des spécifications de milieu de gamme et coûtera 399 $.

Selon les rumeurs, le prochain iPhone SE d’Apple coûterait 399 $, mais le nouvel iPhone emballera les spécifications de l’iPhone 11 dans le corps d’un iPhone 8.

Le nouveau combiné d’Apple offrira des performances et une qualité de construction bien meilleures que le téléphone économique de Google, ce qui rendra le choix entre eux une évidence.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Google lancera bientôt un nouveau téléphone Pixel avec un design et un prix bien meilleur que le Pixel 4. Mais peu importe à quel point le Pixel 4a a l’air comparé aux Pixel 4 et Pixel 4 XL plus chers, le téléphone à 399 $ fera quelques compromis énormes , tout comme son prédécesseur. De plus, cette fois, Google a un iPhone pour rivaliser.

Apple devrait largement dévoiler la suite de l’iPhone SE cette semaine. Le téléphone a récemment été présenté dans une multitude de rapports, y compris des fuites sur le propre site Web d’Apple. Jon Prosser, un YouTuber qui a pris de l’importance en raison de ses fuites bien approvisionnées, a affirmé il y a quelques jours que l’iPhone SE serait lancé le 14 ou le 15 avril. Apple pourrait utiliser l’ancienne date pour contrarier OnePlus, qui lancera le OnePlus 8 le même jour.

Lorsque Google a lancé le Pixel 3a l’année dernière, il a opposé le téléphone à l’iPhone dans les campagnes publicitaires, ce qui donne l’impression que le Pixel 3a est un meilleur choix qu’un iPhone. Nous avons expliqué à l’époque que vous ne devriez vraiment envisager un Pixel 3a que si vous possédiez un iPhone plus ancien que l’iPhone 6. Néanmoins, la campagne avait un certain mérite, car elle offrait aux acheteurs un tout nouveau téléphone pour seulement 399 $. L’iPhone 8 d’Apple était encore sur les tablettes des magasins à l’époque. L’iPhone 8 peut avoir été perçu comme ancien, même s’il offrait de meilleures performances que le Pixel 3a.

Le Pixel 4a n’aura pas ce luxe. L’iPhone SE 2020 ne sera pas seulement aussi nouveau que le Pixel 4a, mais il aura également une longueur d’avance sur les performances. L’iPhone aura quelques avantages énormes par rapport au Pixel 4a, le processeur iPhone 11 étant le plus gros. Le combiné offrira les mêmes performances formidables que les modèles iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et ces appareils effacent le Pixel 4 lors des tests de vitesse.

L’iPhone SE aura également une meilleure qualité de construction que celle du Pixel 4a. Le Pixel abordable sera en plastique, tandis que l’iPhone SE devrait basculer dans une conception en sandwich de verre tout comme l’iPhone 8. L’iPhone SE devrait également prendre en charge la charge sans fil, tout comme la série iPhone 8 et tous les iPhone depuis 2017 La recharge sans fil ne serait pas une option pour le Pixel 4a.

L’iPhone SE aura un appareil photo à objectif unique à l’arrière qui offrira les mêmes performances que l’iPhone XR, selon Prosser. Le Pixel 4a est également livré avec une seule caméra arrière. Peu importe ce que Google fait pour renforcer les fonctionnalités de l’appareil photo du Pixel 4a, c’est toujours l’iPhone SE qui sera le meilleur choix.

La rumeur veut que l’iPhone SE commence à 399 $, tout comme le Pixel 4a. Si vous recherchez un téléphone économique, la seule raison d’acheter le Pixel 4a est la fidélité à l’écosystème Android. Sinon, vous n’avez aucune raison de gaspiller votre argent durement gagné sur un téléphone qui sera obsolète beaucoup plus rapidement que celui d’Apple. La puce A13 de l’iPhone SE garantit que le combiné verra plusieurs années de mises à jour logicielles, vous pourrez donc l’utiliser pendant un certain temps avant d’avoir besoin d’un remplacement. Même s’il est plus cher – disons 449 $ – l’iPhone SE serait toujours une bien meilleure affaire que le Pixel 4a.

Enfin, il y a la date de sortie à considérer. Le téléphone de Google était censé arriver à l’événement I / O 2020, désormais annulé. Bien que nous n’ayons pas de date de lancement pour le combiné, il semble très peu probable que Google embarque le Pixel 4a avant la sortie de l’iPhone SE. La boîte de vente au détail Pixel 4a a déjà fuité, suggérant que Google prépare le lancement du téléphone. Mais même ainsi, le Pixel 4a sera mort à son arrivée à cause du nouvel iPhone SE.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.