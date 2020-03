Voici pourquoi les tests de coronavirus reviennent parfois positifs après la récupération – .

Certains des patients coronavirus récupérés de Chine, d’Italie, du Japon et de Corée du Sud ont été testés positifs après leur sortie.

Les médecins ne croient pas que ce soit un signe de réinfection, car le système immunitaire peut vaincre la maladie COVID-19.

Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles le test devient positif après la récupération.

La pandémie de coronavirus fait encore des ravages dans de nombreux pays où les autorités ont finalement réalisé que des mesures plus sévères étaient nécessaires pour réduire le nombre de cas actifs de COVID-19 afin que les systèmes de santé médicaux locaux ne soient pas submergés. Le monde compte désormais plus de 201 000 cas confirmés, la maladie hautement infectieuse ayant coûté la vie à plus de 8 000 patients. Ce sont les chiffres que vous entendez habituellement dans les rapports, mais il y a un autre chiffre qui mérite autant d’attention, et c’est le nombre de cas récupérés.

Plus de 82 000 personnes, pour la plupart originaires de Chine, ont été déclarées indemnes de virus et peuvent aider les chercheurs à trouver des vaccins et des traitements qui pourraient aider dans les cas les plus graves. Cependant, certains des patients sortis de l’hôpital ont par la suite été testés positifs pour le virus, ce qui a intrigué les médecins qui tentent de lutter contre la maladie. Il semble, cependant, qu’il puisse y avoir plusieurs explications pour lesquelles une personne peut retester le virus, donc vous ne devriez pas paniquer si cela vous arrive.

Le cas le plus connu d’un patient COVID-19 qui s’est révélé positif est un homme de Wuhan de 36 ans décédé le 2 mars, cinq jours après avoir été déclaré guéri, comme le rapporte le Los Angeles Times:

Son diagnostic, selon les rapports de l’hôpital publiés dans les médias locaux avant leur censure, était une obstruction des voies respiratoires, une insuffisance respiratoire et COVID-19, le nom officiel de la maladie causée par le coronavirus.

Le rapport note que plus de 100 patients COVID-19 en Chine ont retesté positif pour le virus après avoir “récupéré”. Deux de ces cas sont également apparus au Japon et en Corée du Sud, ce dernier étant un patient sorti de l’hôpital après cinq résultats de test négatifs. L’Italie, qui a le deuxième plus grand nombre d’infections confirmées dans le monde, est un autre pays où cela s’est produit. Un rapport de TGCOM24 note qu’un homme d’affaires de 40 ans qui était «patient zéro» à Turin est maintenant isolé après avoir été testé positif pour le virus une deuxième fois.

Le professeur Giovanni Di Perri, virologue responsable de la section des maladies infectieuses d’Amedeo di Savoia, a déclaré que le patient s’était rétabli. L’homme vient de sortir, ce qui peut expliquer le nouveau résultat du test. Di Perri a déclaré qu’il est quelque peu normal dans ces cas de voir une oscillation entre positivité et négativité dans les tests, qui se produit après d’autres infections. Les médecins continueront de tester le patient, note le rapport.

Les affirmations de Di Perri ont été quelque peu reprises par d’autres professionnels qui ont parlé au LA Times des cas où les patients étaient à nouveau positifs. Le consensus général semble être que le corps acquiert une immunité après une infection – des scientifiques australiens ont compris que le système immunitaire combat le COVID-19 comme la grippe – et un autre test positif ne signifie pas nécessairement qu’une réinfection s’est produite.

“Si vous contractez une infection, votre système immunitaire est mis à l’épreuve contre ce virus”, a déclaré le directeur de l’école de santé publique de l’Université de Hong Kong, le Dr Keiji Fukuda. “Se faire réinfecter à nouveau lorsque vous êtes dans cette situation serait assez inhabituel à moins que votre système immunitaire ne fonctionne pas correctement.”

Des fragments dormants du virus peuvent encore être présents chez un patient récupéré, qui sont ensuite détectés lors de la réaction chimique du test COVID-19.

Le Dr Clifford Lane, directeur adjoint de la recherche clinique et des projets spéciaux à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a également déclaré au LA Times que la meilleure façon de prouver la réinfection était de séquencer les génomes des deux infections et de rechercher les différences qui suggéreraient le virus a muté pour éviter les anticorps du système immunitaire. Un virus à mutation rapide entraverait le développement d’un vaccin, ce qui signifie que les chercheurs étudieront les patients dont le test est positif pour trouver plus de réponses.

Les problèmes de test et les erreurs humaines sont également des explications potentielles de ces cas inhabituels. Une autre chose à considérer, en particulier en Chine, est que certains patients peuvent être sortis des hôpitaux avant d’avoir complètement guéri parce que les hôpitaux étaient débordés. Du même rapport du LA Times:

Un médecin d’un hôpital de Wuhan a déclaré au journal qu’il avait vu des patients déchargés utilisant encore des réservoirs d’oxygène, ayant des difficultés à marcher et présentant des symptômes cliniques évidents, y compris des infections pulmonaires graves, en février. Certains des patients récupérés présentaient des symptômes cliniques pires que les nouveaux cas bénins entrant dans les hôpitaux, a-t-il déclaré.

Le consensus général semble être que les personnes testées positives à nouveau ne sont pas un danger pour les autres, du moins sur la base de ce que disent les autorités chinoises. Mais, comme pour tout ce qui concerne cette maladie, il est trop tôt pour le dire.

La meilleure chose à faire pour lutter contre le coronavirus est de restreindre les mouvements et les déplacements, ainsi que de pratiquer une bonne hygiène personnelle.

«L’épidémie est provoquée par des personnes qui la transmettent au cours des cinq premiers jours alors qu’elles sont symptomatiques et avant d’être isolées… lorsque les gens toussent et ne sont pas diagnostiqués, infectant les gens», Dr Dale Fisher, professeur de médecine à l’Université nationale de Singapour a déclaré. “Les choses à craindre sont à l’autre bout de la maladie.”

Source de l’image: Alba Vigaray / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

