Voici pourquoi tout cela était un bordel chaud – .

La désorganisation entre les représentants des États et des partis démocrates nationaux au sujet de l’utilisation d’une application qui a apparemment été giflée il y a à peine deux mois semble être la cause de la confusion qui régnait dans les résultats du caucus démocratique de l’Iowa lundi soir. Au moment de la rédaction de ce rapport, mardi matin, aucun gagnant clair n’était encore apparu, les électeurs se sont grattés la tête et les principaux candidats eux-mêmes se sont dirigés vers le New Hampshire, où se tiendra la première primaire présidentielle du pays – bien que sans l’élan d’une solide victoire de l’Iowa à aucun de leurs dos encore. «L’Iowa entraîne des limbes alors que les démocrates se rendent dans le New Hampshire», a annoncé mardi matin un titre du New York Times, et la raison en était assez évidente:

Si vous regardiez CNN lundi soir et que vous avez vu le responsable du caucus de l’Iowa se raccrocher (à la télévision en direct) après avoir été en attente pendant 90 minutes avec le Parti démocrate de l’Iowa en attendant de rapporter les résultats de sa circonscription, vous saviez que quelque chose n’allait pas. La plupart des courroux ont rapidement fusionné autour de l’application mobile qui avait été chargée de collecter les résultats des quelque 1 700 sites de caucus de l’État.

Les problèmes associés à l’application étaient nombreux, selon des sources telles que le groupe de défense progressiste Public Citizen:

L’application #IowaCaucas:

-A été conçu au cours des deux derniers mois seulement *

– N’a pas été testé à l’échelle de l’État

-N’a pas été approuvé par l’agence de cybersécurité du DHS

-A été envoyé à des volontaires sans aucune formation sur la façon de l’utiliser

Incroyablement juste imprudent. https://t.co/ZN2qhAfLwp

– Public Citizen (@Public_Citizen) 4 février 2020

Selon les archives de l’État, le Parti démocrate de l’Iowa a versé plus de 63 000 $ (répartis sur deux mois en novembre et décembre) à une tenue appelée «Shadow» dont le site Web dit qu’il construit «des outils abordables et faciles à utiliser» pour le mouvement progressiste. . Indépendamment du fait qu’il ne semble pas avoir bien fonctionné pour atteindre son objectif déclaré d’aider les présidents de circonscription à envoyer facilement des résultats aux responsables démocrates de l’État, des experts en cybersécurité (selon le Wall Street Journal) ont fustigé la décision du parti de ne pas identifier l’application. créateur ou de le laisser subir des tests de sécurité et de fiabilité, ce qui pourrait soulever des problèmes de cybersécurité (bien que les responsables aient déclaré que les problèmes lundi soir ne semblent pas être le résultat d’un piratage).

Le Département fédéral de la sécurité intérieure dispose d’une unité de cybersécurité qui aurait proposé de mettre l’application à l’épreuve via des tests, mais les responsables de l’État partie ont refusé cette ouverture.

La porte-parole de l’État partie, Mandy McClure, a publié lundi la déclaration suivante: «Nous avons constaté des incohérences dans la communication de trois séries de résultats.» Ce qui en fait, a-t-elle poursuivi, «simplement un problème de signalement, l’application n’a pas baissé et ce n’est pas un pirater ou une intrusion.

«Les données sous-jacentes et la trace papier sont solides et prendront simplement du temps pour rapporter davantage les résultats.»

Attendez… permettez-moi de clarifier les choses… après tout ce que ce pays a traversé les questions environnantes d’intégrité électorale et de transparence… quelqu’un du Parti démocrate de l’Iowa a pensé que c’était une bonne idée d’embaucher une application technologique vieille de deux mois appelée SHADOW INC?

– Ayman Mohyeldin (@AymanM) 4 février 2020

Les vétérans des campagnes présidentielles de Hillary Clinton ont été liés à la création de cette application, y compris le PDG de Shadow, Gerard Niemira. Sa page LinkedIn l’identifie comme un ancien «directeur de produit» lors de la course présidentielle de Clinton en 2016. La CTO de Shadow est Krista Davis, dont la page LinkedIn l’identifie comme une ancienne «ingénieur logiciel backend» pour Clinton pendant la campagne 2016.

Mardi en milieu de matinée, pendant ce temps, le Parti démocrate de l’État a blâmé le gâchis sur un “problème de codage” dans l’application qui a été corrigée, avec les résultats du caucus à venir.

