Voici pourquoi vous devriez acheter le nouveau MacBook Air 2020 [Comparison]

Apple a officiellement lancé un nouveau MacBook Air qui apporte certains des premiers changements majeurs à l’ordinateur portable depuis la revitalisation d’Apple en 2018. Lisez la suite en comparant le nouveau MacBook Air 2020 à son prédécesseur, avec des détails sur les performances, le nouveau clavier et plus.

MacBook Air 2018 vs 2019

Apple a revitalisé le MacBook Air avec un écran Retina, Thunderbolt 3 et USB-C, et plus en 2018, marquant sa première mise à jour majeure après plusieurs années de négligence. Et en 2019, Apple a encore une fois mis à jour le MacBook Air au milieu de l’année, en apportant un écran True Tone et un clavier papillon mis à jour.

Cela étant dit, la mise à jour 2020 du MacBook Air est beaucoup plus remarquable, ne serait-ce que pour une raison: un nouveau design de clavier. Lisez la suite alors que nous décomposons tous les changements entre le MacBook Air 2019 et le MacBook Air 2020.

Écran MacBook Air 2020

L’écran est l’un des aspects du MacBook Air 2020 inchangé par rapport à son prédécesseur. Vous obtenez le même panneau IPS LED de 13,3 pouces avec une résolution native de 2560 x 1600 à 227 pixels par pouce. Apple fait valoir que l’écran prend en charge «des millions de couleurs».

Le MacBook Air dispose également de la technologie True Tone d’Apple, qui vise à rendre l’affichage de votre Mac plus naturel en fonction de la lumière ambiante de votre pièce.

La technologie True Tone des ordinateurs Mac et Apple Pro Display XDR utilise des capteurs multicanaux avancés pour ajuster la couleur et l’intensité de votre écran et la Touch Bar pour correspondre à la lumière ambiante afin que les images apparaissent plus naturelles.

Le MacBook Air 2020 ajoute toutefois la prise en charge des écrans externes 6K. Cela signifie que vous pouvez même utiliser le nouveau MacBook Air avec le Pro Display XDR d’Apple. Voici tous les détails sur la prise en charge d’un moniteur externe pour le MacBook Air 2020:

Un écran 6K externe avec une résolution de 6016 x 3384 à 60 Hz avec des millions de couleurs, ou

Un écran 5K externe avec une résolution de 5120 x 2880 à 60 Hz avec des millions de couleurs, ou

Jusqu’à deux écrans 4K externes avec une résolution de 4096 x 2304 à 60 Hz avec des millions de couleurs

Taille et poids

Le MacBook Air est toujours l’ordinateur le plus fin et le plus léger vendu par Apple, mais il est légèrement plus épais et plus lourd cette année, grâce au nouveau Magic Keyboard (plus à ce sujet un peu). Voici les détails:

Dimensions du MacBook Air 2018/2019:

Épaisseur:0,16-0,61 pouce (0,41-1,56 cm)

Largeur:11,97 pouces (30,41 cm)

Profondeur:8,36 pouces (21,24 cm)

Poids:2,75 livres (1,25 kg)

Dimensions du MacBook Air 2020:

Épaisseur:0,16-0,63 pouce (0,41-1,61 cm)

Largeur:11,97 pouces (30,41 cm)

Profondeur:8,36 pouces (21,24 cm)

Poids:2,8 livres (1,29 kg)

Il est peu probable que ces changements soient perceptibles dans une utilisation réelle, mais si vous utilisez un étui sur votre MacBook Air, vous pourriez en avoir besoin d’un nouveau cette année. Comme nous le verrons plus tard, les changements d’épaisseur et de poids valent bien les nouveaux changements de fiabilité et de déplacement avec le clavier.

Processeur et RAM

L’un des changements majeurs avec la révision du MacBook Air de cette année est qu’Apple propose désormais plusieurs configurations de processeur différentes. Les MacBook Air 2018 et 2019 n’étaient disponibles que dans une seule configuration: Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz.

Cette année, Apple élargit les options pour les acheteurs de MacBook Air. Le modèle de base comprend un processeur Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz, mais il existe deux options de configuration supplémentaires:

Surclassement de 100 $: Intel Core i5 quadricœur à 1,1 GHz, avec Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz

Surclassement de 200 $: Intel Core i7 quadricœur à 1,2 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz

Notamment, le MacBook Air 2020 comprend également une RAM plus rapide. La configuration de base offre toujours 8 Go de RAM, mais c’est maintenant une mémoire LPDDR4X à 3733 MHz – ce qui est plus rapide que le LPDDR3 à 2133 MHz proposé dans le MacBook Air 2019. Vous pouvez toujours le configurer jusqu’à 16 Go également, et il n’y a toujours pas d’option 32 Go.

Le nouveau MacBook Air intègre des graphiques Intel Iris Plus, par rapport à Intel UHD Graphics 617 dans le modèle 2019. Apple vante le fait que le MacBook Air 2020 offre des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides que son prédécesseur.

Espace de rangement

Un autre changement majeur avec le MacBook Air 2020 est la configuration de stockage de base. Alors que les modèles de base MacBook Air 2018 et 2019 comportaient une configuration de stockage de 128 Go, Apple a augmenté cette capacité à 256 Go cette année. Presque personne ne devrait acheter un ordinateur avec seulement 128 Go de stockage en 2020, il est donc agréable de voir Apple augmenter la configuration de base.

Vous pouvez également mettre à niveau vers des configurations de 512 Go et 1 To, ainsi qu’une toute nouvelle option de 2 To.

Clavier

Le plus grand changement avec le MacBook Air 2020 est le clavier. Fini le clavier papillon peu fiable et à faible course. Au lieu de cela, Apple est passé à la même conception de clavier magique avec interrupteur à ciseaux introduite avec le MacBook Pro 16 pouces l’année dernière.

Il n’y a vraiment que beaucoup de choses à dire sur ce changement de clavier, mais l’essentiel est le suivant: le clavier magique du MacBook Air offre un déplacement des touches supplémentaire et une fiabilité améliorée, deux changements qui rendent l’expérience de frappe beaucoup plus agréable et agréable.

Le nouveau MacBook Air présente également une disposition en «T inversé» pour les touches fléchées, encore une fois un peu comme le MacBook MacBook Pro 16 pouces. Vous obtenez également toujours une rangée de touches de fonction normale le long du haut, flanquée de Touch ID en haut à droite.

Plus de changements (ou pas)

Le MacBook Air dispose toujours des deux mêmes ports Thunderbolt 3 que son prédécesseur. La webcam est également la même à 720p, et il n’y a pas de prise en charge de la connectivité Wi-Fi 6.

Apple souligne qu’il y a des améliorations notables des haut-parleurs et des microphones sur le MacBook Air 2020. Il y a des haut-parleurs stéréo avec ce qu’Apple appelle un «son stéréo large» ainsi qu’un nouveau réseau à trois microphones avec formation de faisceau directionnelle. Le MacBook Air 2020 prend également en charge la lecture Dolby Atmos, contrairement à tous les MacBook Air précédents.

La durée de vie de la batterie devrait normalement être d’environ la même année, bien qu’Apple affirme en fait que la durée de vie de la batterie est passée de 12 heures à 11 heures pour la navigation sur le Web et de 13 heures à 12 heures pour la lecture vidéo.

Prix ​​et résumé du MacBook Air 2020

Enfin et surtout, Apple a ajusté la structure de prix du MacBook Air 2020. Alors que le modèle 2019 a commencé à 1199 $, le nouveau modèle commence à 999 $. Voici ce que vous offre la configuration de base de cette année par rapport à l’année dernière:

Pour les clients du secteur de l’éducation, Apple propose également une configuration exclusive de MacBook Air de 128 Go au prix de 799 $. Les acheteurs de l’éducation peuvent également obtenir le modèle 256 Go pour un prix réduit de 899 $.

Devez-vous passer au MacBook Air 2020 à partir du modèle 2018 ou 2019? Cela dépend vraiment de vos préférences de clavier. Si le clavier papillon est trop peu fiable pour que vous puissiez l’utiliser régulièrement, c’est une décision de mise à niveau facile. D’un autre côté, si vous êtes réellement un fan de la conception du clavier papillon et que votre configuration MacBook Air offre des performances assez rapides, il n’est vraiment pas nécessaire de se précipiter et de mettre à niveau.

Et si vous utilisez un MacBook Air antérieur à 2018, le modèle 2020 est la mise à jour que vous attendiez probablement. Avec un prix de départ inférieur à 1000 $, un clavier fiable, 256 Go de stockage de base et plusieurs configurations de processeur, le MacBook Air 2020 ressemble à un véritable suivi des anciens modèles de MacBook Air.

En fait, comme je l’ai écrit plus tôt ce mois-ci, le MacBook Air est le MacBook le plus facile à recommander aux gens depuis plusieurs années. Que pensez-vous de l’actualisation du MacBook Air 2020 d’Apple? Envisagez-vous d’en acheter un ou l’avez-vous déjà fait? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: