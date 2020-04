Voici quelques façons de gagner un revenu passif

Obtenir un revenu passif sonne bien, non? Et bien plus encore après avoir lu des livres comme «Rich Dad, Poor Dad» et «4 Hour Work Week». Par conséquent, vous pourriez être intéressé et même obsédé par la génération de revenus passifs. Chaque fois que quelqu’un a besoin d’un revenu supplémentaire, la suggestion stéréotypée qu’il propose est sûrement «d’obtenir un emploi à temps partiel».

Et si vous n’avez pas le temps ou l’énergie pour passer toutes ces heures supplémentaires? Nous savons que vous ne le ferez probablement pas. De plus, ce n’était pas aussi attrayant que de gagner de l’argent tout en échangeant du temps contre de l’argent. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de quelques idées de revenus passifs: des moyens de gagner de l’argent avec peu d’investissement de temps et d’efforts de votre part.

Voici donc une liste de quelques idées de revenu passif, donc vous pouvez probablement en trouver au moins deux ou trois ou même plus qui vous conviennent.

1.- Essayez d’obtenir un revenu passif avec des fonds indiciels

Les fonds indiciels vous offrent un moyen totalement passif d’investir en bourse. Par exemple, si vous investissez de l’argent dans un fonds indiciel basé sur l’indice S&P 500.

Il l’investira sur le marché général, sans que vous ayez à vous soucier de choisir des investissements, de rééquilibrer votre portefeuille ou de savoir quand vendre ou acheter auprès d’un particulier ou d’une entreprise. Tout cela sera géré par le fonds, qui fondera son portefeuille sur la composition de l’indice sous-jacent.

Vous êtes également libre de choisir un fonds en fonction de l’indice que vous souhaitez. Pour vous donner un exemple, il existe des fonds indiciels établis pour presque tous les secteurs du marché qui existent.

Ces secteurs sont: l’énergie, les métaux précieux, la banque, les marchés émergents, les crypto-monnaies, tout ce que vous pouvez penser. Tout ce que vous avez à faire est de décider à quoi vous voulez participer. Ensuite, vous devez contribuer de l’argent, puis vous asseoir et vous détendre. Votre portefeuille d’actions sera sur pilote automatique.

2.- Faites des vidéos YouTube

Il s’agit d’une entreprise qui connaît une croissance rapide. Vous pouvez créer des vidéos dans presque tous les domaines que vous aimez: musique, tutoriels, critiques, comédie, critiques de films, tout ce que vous voulez. Après cela, téléchargez-les sur YouTube. Vous pouvez joindre Google AdSense à des vidéos, qui chevaucheront vos vidéos avec des annonces automatiques. Lorsque les internautes cliquent sur ces annonces, vous gagnez de l’argent avec AdSense.

Les clés seront de créer des vidéos attrayantes, de promouvoir ces vidéos sur les sites de médias sociaux et d’en créer suffisamment pour que vos revenus proviennent de plusieurs sources. Il faut beaucoup de travail pour créer des vidéos, mais une fois cela fait, cela peut devenir une source de trésorerie complètement passive pendant longtemps.

Ne pensez-vous pas que vous pouvez réussir avec YouTube? Bien sûr que vous le pouvez. Emily Eddington a utilisé son amour du maquillage et de YouTube pour quitter son emploi à temps plein. Elle a reçu plus de 66 millions de vues sur YouTube. Cette ancienne présentatrice du matin a pris sa passion; maquillage et en a fait un succès.

3.- Essayez le marketing d’affiliation et effectuez des ventes

Il s’agit d’une technique de revenu passif qui convient le mieux aux personnes qui ont des blogs et des sites Web actifs. Vous pouvez vous inscrire pour promouvoir certains produits ou services sur votre site, pour lesquels vous serez payé un montant fixe ou un pourcentage du montant de la vente réalisée.

Ce n’est pas aussi difficile à faire que vous ne le pensez car il y a des milliers d’entreprises dans le monde qui veulent vendre leurs produits dans autant d’endroits que possible. Vous pouvez trouver des offres d’affiliation en contactant des fournisseurs directement ou sur des sites Web dédiés, tels que ClickBank. Il est toujours préférable que le produit ou le service vous intéresse ou soit très pertinent pour votre site Web.

4.- Mettez vos photos sur Internet

Aimez-vous la photographie? Si oui, vous pouvez faire de votre passe-temps une source passive de revenus. Les sites de photographie comme Shutterstock et iStockphoto peuvent vous fournir des plateformes pour vendre vos photos. Ces sites peuvent vous proposer un pourcentage ou un taux fixe de chaque photo vendue à un client du site.

De cette façon, une seule photo pourrait représenter une source de flux de trésorerie car elle peut être vendue encore et encore. Il vous suffit de créer votre portfolio photo, de le mettre sur une ou plusieurs plateformes photo et l’activité devient alors complètement passive. Toutes les technicités de la vente de photos sont gérées via la plateforme web.

5.- Achetez des actions à dividendes élevés et obtenez ainsi un revenu passif

En ayant un portefeuille d’actions à dividendes élevés, vous pouvez créer un revenu passif régulier à un taux annuel beaucoup plus élevé que ce que vous obtenez dans les investissements bancaires. C’est tout aussi important, car les actions à dividendes élevés sont des actions après tout. Il existe également un potentiel d’appréciation du capital.

De cette façon, vous pouvez gagner un revenu passif de deux sources: les dividendes et les gains en capital. Vous n’aurez besoin que d’un compte de courtage pour acheter ces actions et effectuer les recherches nécessaires.

6.- Rédiger un livre électronique

Cela peut être beaucoup de travail à l’avance, mais une fois que vous écrivez et commercialisez l’ebook, il peut vous fournir un flux passif de revenus pendant des années. Vous pouvez vendre le livre électronique sur votre propre site Web ou le proposer en tant qu’accord d’affiliation avec d’autres pages Internet qui fournissent du contenu lié à votre livre électronique.

7.- Obtenez des remises en argent sur les cartes de crédit

Il existe des cartes de crédit qui offrent des remises en argent allant de 1% à 5% du montant acheté. Vous allez faire du shopping et acheter de toute façon, non? Les récompenses vous donneront l’occasion de gagner un «revenu passif», qui se présente sous la forme d’une réduction des dépenses, en faisant ce que vous feriez de toute façon.

Récemment, vous avez commencé à être conscient de l’accumulation de points de récompense sur vos cartes, surtout parce que vous aimez voyager. L’année dernière, vous avez peut-être pu utiliser vos points de récompense pour payer au moins 9 vols aller-retour et quelques nuits dans un hôtel.

8.- Vendez vos propres produits sur internet pour obtenir un revenu passif

Les possibilités que vous avez ici sont infinies: vous pouvez vendre presque tous les produits ou services que vous souhaitez. Il peut s’agir d’un produit que vous avez créé et que vous pouvez fabriquer vous-même ou de nature numérique. En tant que logiciel, DVD ou même vidéos pédagogiques ou tutoriels.

De cette façon, vous pouvez configurer une page Web dédiée pour ce produit ou service. Sauf si vous avez déjà un site Web ou un blog. Alternativement, vous pouvez également le vendre par affilié. Soit en l’offrant directement aux sites Web et blogs liés à votre produit ou service ou via une plateforme comme ClickBank.

Si vous gagnez beaucoup d’argent grâce à votre emploi actuel et que vous n’êtes pas sûr de pouvoir gagner un montant similaire en vendant des produits en ligne, détrompez-vous. Il y a quelque temps, ils ont interviewé Steve Chou de MyWifeQuitHerJob.com. Dans l’interview en podcast, Steve a expliqué comment sa femme avait quitté son emploi pour devenir une mère au foyer.

Maintenant, être une mère au foyer est un travail à temps plein, mais la femme de Steve Chou a également lancé une entreprise en ligne qui a remplacé son salaire précédent et a commencé à générer un revenu à six chiffres! C’est beaucoup d’argent, tu ne crois pas?

De la même manière, vous pouvez apprendre à vendre des produits en ligne et à gagner beaucoup d’argent. Bien qu’il ne soit pas entièrement passif, c’est certainement mieux que de se lever et de sortir pour travailler tous les matins!

9.- Achetez un blog pour obtenir un revenu passif

Des milliers de blogs sont créés chaque année et des milliers sont complètement abandonnés par leurs propriétaires après un bon moment. Si vous pouvez acheter des blogs avec une quantité raisonnable de trafic Web, ainsi que des flux de trésorerie éprouvés, cela pourrait être un flux de revenus passif parfait.

La plupart des blogs utilisent Google AdSense, qui fournit un flux de revenus mensuel basé sur la publicité que Google place sur le site. En outre, il peut exister des programmes d’affiliation qui génèrent des revenus supplémentaires. Les deux sources de revenus seront à vous une fois que vous aurez acheté le blog.

D’un point de vue financier, les blogs vendent généralement 24 fois votre revenu mensuel. Donc, si le site génère 250 $ de revenus par mois, il est probable que vous puissiez l’acheter pour pas plus de 3 000 $. Ce qui signifie qu’un investissement de 3 000 $ vous rapportera 1 500 $ par année en liquidités.

De même, vous pouvez acheter le site pour moins de 24 mois de profit, si le propriétaire du site est particulièrement désireux d’en sortir. Certains sites ont un bon contenu “perpétuel” qui continuera à générer des revenus même des années après que le site soit sorti en tête.

Comme conseil supplémentaire, nous vous disons que si vous achetez un tel site, puis le revitalisez avec du nouveau contenu, cela pourrait augmenter les revenus mensuels, vous permettant de vendre le site à une date ultérieure pour beaucoup plus que ce que vous avez payé.

Enfin, au lieu d’acheter un blog, vous voudrez peut-être créer votre propre blog. Vous pouvez gagner de l’argent de toute façon!

