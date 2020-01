voici quelques raisons pour lesquelles il vaut mieux qu’électrique

Nous savons que dans l’imaginaire classique de chacun, les voitures propulsées par l’électricité sont le symbole de l’avant-garde, de la technologie et du respect maximum de l’environnement. Cependant, une étude réalisée par CES-Ifo, montre que le moteur électrique peut ne pas être “éco” comme on peut le supposer. L’étude réalisée par l’institut de recherche de Munich examine une voiture propulsée par le système Diesel et une avec électricité.

De la surveillance totale, appelée Analyse du cycle de vie, où toute la phase de production et d’utilisation de la voiture a été étudiée, jusqu’au début de la route, il apparaît que, bien que le moteur électrique soit apparemment moins polluant, en réalité produit plus de CO2 si l’on considère le système susmentionné.

En effet, la production, la création et l’assemblage du moteur alimenté en électricité nécessitent plus d’énergie que celui du gas-oil. La quantité de dioxyde de carbone libérée est comparable à celle qui serait émise par une voiture diesel avec 150 000 km de remorquage.

Diesel vs électrique: les Italiens préfèrent toujours le vieux carburant

Après l’analyse menée par l’institut, il est clair que l’achat d’une voiture électrique n’est pas le choix le plus sage pour le moment. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Diesel est toujours le favori des Italiens. Premièrement, le coût d’entretien (et d’achat) d’une voiture électrique est exorbitant. Les coûts de ravitaillement du diesel (bien qu’ils puissent devenir élevés en raison de l’augmentation des accises) ils sont précis et ils sont une référence. Celles pour recharger l’électricité varient toujours, ainsi que les stations, encore peu présentes sur le sol italien, varient.