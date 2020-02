voici tous les détails de la récente mise à jour

Depuis des années maintenant, Waze et Google Maps rivaliser pour le monde des services numériques navigation et le transport. En fait, les applications suivantes ont compté des milliards de téléchargements dans tous les coins de la planète pendant plusieurs années. Malgré une grande rivalité entre les deux services, en réalité, depuis 2013, Waze et Maps sont la propriété du géant de Mountain View. Lancé par une start-up israélienne, en effet, à l’époque, Google a décidé d’acheter la totalité de l’entreprise pour la modique somme de 966 millions de dollars. mais qQuelles sont donc les principales caractéristiques pour lesquelles les deux plateformes diffèrent? Découvrons ci-dessous.

Waze dépasse Google Maps: voici ce qui change avec la nouvelle mise à jour

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Waze et Maps sont sous le contrôle de Google. C’est précisément pour cette raison que aspects communs entre les deux services, il en existe de nombreux, comme par exemple la possibilité de signaler les radars le long des routes parcourues. Malgré cela, cependant, en réalité, les deux services présentent une grande différence à leur base. Wazeen fait, il est complètement structuré sur le concept de crowdsourcing qui permet à tous les utilisateurs de participer activement à la mise à jour de la carte, signaler efficacement les itinéraires alternatifs, les routes cassées, le trafic et bien plus encore.

Ces dernières années, il y a donc eu de nombreuses mises à jour qui ont amélioré Maps, ce qui en fait le premier service de navigation au monde. Apparemment, cependant, la situation a considérablement changé récemment. En fait, la dernière mise à jour de Waze semble avoir complètement renversé la situation. En fait, l’application offerte par le géant de Mountain View présente plusieurs fonctionnalités intéressantes très apprécié des utilisateurs, comme calcul du péage autoroutier avant même de partir.