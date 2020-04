voici tous les détails et comment les activer

Avec l’arrivée des applications du calibre de Whatsapp et Telegram, le monde de messagerie a été complètement déformé. À ce jour, en effet, les deux services qui viennent d’être mentionnés dominent le marché, laissant peu de place à tous les principaux concurrents. Apparemment, cependant, la situation devrait changer très bientôt. Googleen fait, il a commencé une première phase de tests de nouveaux SMS 2.0 ce qui, apparemment, pourrait bouleverser les cartes sur la table, déchirant la direction de Whatsapp et Telegram. Voyons donc plus de détails à ce sujet ci-dessous.

SMS 2.0: voici les principales fonctionnalités des messages Google

Le nouveau SMS de Google, pas encore officiellement actif, sera utilisable via l’application “Messages” qui peut être téléchargée gratuitement depuis le Play Store. Contrairement aux SMS traditionnels, les SMS 2.0 présentent donc les caractéristiques suivantes:

Autoriser à partager des contenus multimédias tels que des émoticônes, des GIF, des autocollants, mais aussi des images, des vidéos et des messages vocaux;

Il est possible de créer chat en groupe dans lequel un nombre illimité d’utilisateurs peut être invité;

Les utilisateurs peuvent partager votre position ou, si nécessaire, des positions différentes;

Il est possible d’activer l’option qui vous permet de voir qui est en train de taper;

Si le message que vous avez envoyé s’affiche vous recevrez une notification et vice versa;

C’est possible chercher dans les chats tout contenu précédemment partagé.

Tout comme Whatsapp et Telegram, SMS 2.0 peut donc être utilisé via WiFi ou réseau de données. Alors, comment commencez-vous à les utiliser dès maintenant? Découvrons ci-dessous

Comment activer le nouveau SMS 2.0

Quiconque veut tester le nouveau SMS 2.0, même s’ils ne sont pas officiellement publiés, ils peuvent suivre ces étapes:

Téléchargez la version bêta des messages Android;

Téléchargez le lanceur gratuit Lanceur d’activité;

Désactivez la connexion Wi-Fi si elle est active;

Trouvez l’entrée SET RCS Flags dans le menu Messages;

Choisissez l’option suivante, puis entrez le paramètre suivant: ACS Ur et saisissez “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com”.

Choisissez votre sMessenger sverification scode sg – ( d {6}) sous l’entrée OTP Patter;

Fermez l’application et rouvrez-la.