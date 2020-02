Voici tout ce que vous devez savoir – .

La semaine dernière, Samsung a dévoilé les téléphones dont nous avons discuté pendant la majeure partie de l’année, y compris le Galaxy Z Flip pliable et la nouvelle série phare du Galaxy S20. Le Z Flip a été le premier combiné à sortir dans les magasins, mis en vente vendredi dernier. Les précommandes S20 ont été mises en ligne vendredi, Samsung et ses partenaires devraient expédier le combiné le 6 mars. Les trois versions du Galaxy S20, y compris le S20, le S20 + et le S20 Ultra, sont équipées de la prise en charge 5G, et vous ne pourrez pas attribuer de variante 4G uniquement aux États-Unis. Cela signifie également que tous sont plus chers que ce à quoi nous nous attendions, avec des prix commençant à 999 $ pour l’option la moins chère. Nous vous avons déjà dit que ce serait peut-être une bonne idée d’attendre encore quelques mois pour que les prix baissent. Cela arrive toujours avec les téléphones Android, et les baisses de prix de la série S10 de l’année dernière arrivent beaucoup plus tôt que prévu. Nous vous avons également montré quelques offres qui rendent les prix de Samsung beaucoup plus faciles à avaler, surtout si vous cherchez à échanger un vieil appareil contre des téléphones neufs. Mais les opérateurs ont également leurs propres offres S20 en place qui pourraient vous permettre de réaliser des économies supplémentaires dès maintenant.

Pour rappel, chaque précommande S20 est livrée avec un crédit gratuit de Samsung, allant de 100 $ à 200 $, selon le modèle que vous obtenez. Le crédit est bon pour les achats d’accessoires sur Samsung.com, et vous l’obtiendrez quelle que soit la transaction que vous sélectionnez auprès des opérateurs ou des détaillants d’électronique – voici la structure de prix de base pour la série Galaxy S20:

128 Go Galaxy S20 5G – 999 $ et obtenez 100 $ de crédit Samsung

128 Go Galaxy S20 + 5G – 1199 $ et obtenez 150 $ de crédit Samsung

128 Go Galaxy S20 Ultra 5G – 1399 $ et obtenez un crédit Samsung de 200 $

Les offres de transporteur comprendront des plans de paiement à tempérament, des offres d’achat unique et des remises de reprise. De plus, la plupart des économies seront appliquées via des crédits de facture pour toute la durée de votre contrat. assurez-vous donc de lire les petits caractères sur toutes les offres avant d’aller de l’avant.

AT&T

AT&T vend les trois versions S20 et propose quelques offres spéciales aux clients:

300 $ en crédits de factures avec un plan d’échange et illimité

Jusqu’à 1 000 $ en crédits de factures avec échange d’un téléphone éligible, avec portage et nouvelle ligne.

500 $ en crédits de factures lorsque vous ajoutez une ligne sans port sur un forfait illimité

Économisez 50 $ sur tous les nouveaux Galaxy Buds + lorsque vous achetez avec un appareil Samsung – vous pouvez toujours obtenir des Buds + moins chers en utilisant le crédit Samsung

Sprint

Sprint stocke également les trois versions du S20, et a quelques offres S20 pour vous:

Louez n’importe quel S20 et obtenez un crédit S20 gratuit via des crédits, avec deux lignes Sprint

Jusqu’à 750 $ de rabais sur tout S20 via des crédits de facture

Passez à Sprint et échangez un Galaxy S8 ou un téléphone plus récent contre un S20 gratuit ou un S20 + et S20 Ultra moins cher

T Mobile

Comme AT&T et Sprint, T-Mobile propose les trois téléphones S20 en précommande et propose aux acheteurs quelques offres:

Jusqu’à 500 $ de réduction sur tout téléphone lors de l’échange d’un appareil éligible

Jusqu’à 1000 $ de réduction sur un deuxième S20 de valeur égale ou inférieure via des crédits de facture lorsque vous ajoutez jusqu’à deux lignes

Verizon

Verizon ne stockera que les S20 + et S20 Ultra, car le S20 standard n’a pas le support mmWave requis par Verizon. Par conséquent, vous envisagez déjà de payer 1 199 $ pour le téléphone S20 5G le moins cher qui fonctionnera sur le réseau de Verizon. Cependant, Verizon cherche à compenser cela en offrant aux acheteurs une variété d’offres qui peuvent être combinées pour réaliser des économies supplémentaires:

Achetez un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ou Galaxy S20 + 5G et obtenez 1050 $ contre un autre Galaxy S20, lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne et achetez le téléphone avec un plan de paiement pour appareil Verizon (piles avec 150 $ de réduction ci-dessous).

Les clients nouveaux et existants peuvent économiser 150 $ supplémentaires à l’achat d’un nouveau Samsung Galaxy S20 + 5G. Cette remise est donnée en crédits de facture de 24 mois (piles avec toutes les offres).

Les clients existants peuvent économiser jusqu’à 300 $ si vous passez à un nouveau Galaxy S20 et échangez votre smartphone existant et avez un plan Verizon Unlimited actif (piles avec 150 $ de réduction ci-dessus).

Achetez un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ou S20 + 5G sur Verizon et bénéficiez d’un plan Verizon Unlimited, vous obtenez un abonnement gratuit de six mois au service de jeu en streaming Hatch. Hatch est une nouvelle façon de jouer, vous donnant un accès instantané à plus de 100 jeux premium dans une application conçue pour 5G (piles avec toutes les offres).

D’autres détaillants auront également le S20 disponible pour les précommandes, notamment Samsung, Best Buy et Sam’s Club. Samsung.com ne vous offrira pas de meilleures offres que ses partenaires, mais la société accordera à tous les acheteurs qui précommanderont le téléphone ce crédit gratuit, quelle que soit la façon dont ils l’achètent. Best Buy est prêt à vous offrir jusqu’à 850 $ de réduction sur les téléphones S20 avec un échange admissible. Sam’s Club vous offrira une carte-cadeau électronique Sam’s Club de 200 $ avec précommande, achat et activation du téléphone (sur AT&T, Sprint ou Verizon).

