voici tout ce que vous devez savoir sur cet appareil

On sait depuis quelques semaines que le constructeur chinois Oppo apportera officiellement au marché mobile une variante Lite de son dernier haut de gamme, c’est-à-dire la prochaine Oppo Find X2 Lite. Au cours des dernières heures, en particulier, de nouveaux détails importants sont arrivés sur ce nouvel appareil de l’entreprise.

Oppo Find X2 Lite: la 5G “bon marché” d’Oppo arrive

Pour les premiers mois de 2020, la société chinoise Xiaomi a apporté son idée de smartphone “pas cher” avec prise en charge de la connectivité 5Gc’est-à-dire le nouveau Xiaomi Mi 10 Lite. Bientôt, cependant, Oppo présentera également sa version économique des smartphones avec une connectivité de cinquième génération.

De ce nouvel appareil, comme déjà mentionné, de nouvelles informations sont arrivées du portail bien connu WinFuture. Selon ce qui a été rapporté, cet appareil optera pour un design plus classique que ses frères aînés et pour cela il aura un affichage de l’encoche. Le panel lui-même sera un SuperAMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces avec une résolution de 2340 × 1080 pixels et il y aura un capteur biométrique à l’intérieur pour le déverrouillage.

Étant une version Lite de ses frères aînés, cet appareil ne montera pas le processeur Qualcomm haut de gamme mais aura à bord le SoC Snapdragon 765 et, avec ce dernier, il y aura un modem Snapdragon X2 5G. Les réductions de mémoire attendues devraient être de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pouvant être exécutés via mciroSD. Il semble que la prise en charge de la double carte SIM sera manquante.

Selon le portail WinFuture, le secteur photographique verra quatre caméras arrière placé aux feux de circulation. La configuration des capteurs photographiques est plutôt utilisée par diverses sociétés: 48 + 8 (grand angle) + 2 + 2 mégapixels. L’appel comprendra le Wi-Fi 6, la prise audio, le port USB Type-C et le Puce NFC, tandis que la batterie sera de 4025 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Enfin, les informations sur le prix de vente ne manquent pas. Selon ce qui a été divulgué, le nouveau Oppo Find X2 Lite pourrait être commercialisé au prix de 499 €.